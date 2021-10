IUPFA acreditado como Centro Internacional de Formación y Homologación Método Arcón para salvar más vidas Comunicae

viernes, 22 de octubre de 2021, 14:26 h (CET) El pasado 7 de octubre de 2021, se llevó a efecto un acontecimiento tan importante como histórico, en el flamante Salón de las Américas del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, donde el Dr. h.c. Jaime Parejo hizo entrega oficial al respectivo Rector Ing. Esteban Neme, del pertinente documento que acredita al IUPFA como Centro Internacional de Formación y Homologación Método Arcón, y paralelamente como el CIFHMA principal a nivel mundial En el citado acto, en representación oficial del IUPFA, se encontraba además del Rector, el Lic. Ricardo Nievas Director de la Carrera de Gestión de Riesgo de Desastres, manifestando en sus palabras, el Dr. Jaime Parejo, que el extraordinario nivel de calidad humana y profesional de ambas autoridades constituyó uno de los motivos principales que determinó tan importante selección y acreditación, a escala internacional, y en base a su potestad legal de Autor y Propietario Intelectual del Método Arcón.

Una trascendente acreditación que junto al específico Convenio ya establecido, constituyen un primer eslabón de insuperable magnitud y solidez, que implicará una progresiva y estratégica expansión oficial, extremadamente importante y necesaria, del Método Arcón, para toda Argentina e instituciones operativamente seleccionadas de los cinco continentes, materializándose además, una firme alianza, certificación y facultad, todo obviamente importante para el bien institucional y de la humanidad en general, considerándose además, por ejemplo, que el IUPFA es a nivel internacional una de las pocas instituciones (seis) rigurosamente seleccionadas y avaladas en la actualidad por la INTERPOL, y que paralelamente el avance científico Método Arcón constituye el medio de búsqueda, detección y salvamento demostradamente más eficaz, avalado y galardonado del planeta (por Naciones Unidas, Universidades, Gobiernos, etc.).

La Policía Federal de Argentina, al igual que otras importantes Instituciones seleccionadas de otras naciones, también dispondrá en el próximo 2022, de profesores oficialmente formados, evaluados y certificados Método Arcón, que a su vez instruirán y homologarán de forma racionalmente progresiva, y positivamente atenida a la normativa oficial de la metodología, a especialistas de otras instituciones nacionales e internacionales.

Seguidamente, durante los días 13 y 14, se llevó a efecto un Seminario relativo al Método Arcón en el prestigioso Centro Cinotécnico Federal, impartido por el creador del citado avance científico el Dr. h.c. Jaime Parejo a especialistas de búsqueda y detección canina de la Policía Federal Argentina, resultando un éxito a todos los efectos, y constituyendo el primer eslabón esencial de lo que será un trascendente proceso oficial de formación y homologación completa, de carácter internacional, que se desarrollará, comprendiendo dos cursos sucesivos (un mes cada uno) en el 2022, a través del IUPFA, ya acreditado como Centro Internacional de Formación y Homologación Método Arcón (CIFHMA), realizándose el primero, previsiblemente, durante el próximo mes de abril en 2022.

Destacar en general, también, la alta calidad humana y profesional del conjunto de especialistas asistentes al seminario, de la Policía Federal Argentina, resultando extraordinaria y digno de elogio, la constante colaboración logística complementaria

Se impartirán oficialmente dos especialidades (búsqueda y detección de supervivientes sepultados, y de explosivos), a un total de 60 alumnos, 30 especialistas en cada una, con y sin perros, de diversas instituciones y países. Dr. h.c. Jaime Parejo https://www.metodoarcon.org/biografia-oficial creador del Método Arcón será el Director Técnico y Profesor Principal del curso, centrándose en la especialidad de búsqueda y detección de supervivientes sepultados frente a todo tipo de potenciales circunstancias, mientras que la búsqueda y detección de explosivos será abordada por el Profesor homologado Método Arcón, Adolfo Montesinos. Puntualizando que todas estas acciones formativas, en Latinoamérica, se realizarán de forma voluntariamente humanitaria, renunciando a percibir retribuciones por la labor docente, tal como estipulé desde el inicio del PEAL Plan Estratégico Método Arcón para Latinoamérica (2001-2022) proyecto que elaboré con el único objetivo de incrementar la preservación y salvamento de vidas en el mundo, mediante la aplicación del Método Arcón, tras constatar de forma oficial y extremadamente rigurosa que se trataba del medio más eficaz de búsqueda, detección y salvamento (tanto a nivel natural como tecnológico).

Nuevamente quedará patente la óptima efectividad que únicamente logra conferir la adecuada aplicación del reconocido avance científico Método Arcón, adelantando que al igual que ha sucedido siempre desde la impartición del primer Curso oficial Método Arcón, en 1996, el desarrollo de los dos citados cursos, sucesivos, se llevarán a efecto con demostrados niveles máximos de autonomía, motivación, concentración y consecuente rendimiento perceptivo olfativo, los perros Método Arcón detectores de explosivos, localizarán los mismos, por ejemplo, en edificaciones pobladas de gran envergadura, e igualmente con idénticos niveles y óptima efectividad, los perros de salvamento, localizarán personas con vida sepultadas, en una ciudad colapsada, donde sus fructuosas batidas autónomas y localizaciones, frente a miles de metros cuadrados, serán rigurosamente filmadas por drones de la Policía Federal Argentina, y difundidas a escala internacional.

En lo que respecta al complejo e imprescindible ámbito logístico relativo a los citados cursos internacionales, he de manifestar de forma pública y objetiva, que poseo la certeza absoluta de que resultará un éxito total, al conocer directamente durante mi estancia en Buenos Aires a las siguientes cinco personas (algunas ya citadas), extraordinariamente grandes como personas y profesionales, con una disposición real y responsablemente máxima, y demostrando ya, en estos días iniciales, un grado de aptitud y gestión resolutiva excepcional: Principal Ezequiel Andrés Corsaro, Comisario Christian Leonel Godoy, Comisario Mayor Mauricio Adrián Barrera, Rector Ing. Esteban Neme, Lic. Ricardo Nievas Director de la Carrera de Gestión de Riesgo de Desastres.

El Método Arcón https://www.metodoarcon.org/descripcion-basica se caracteriza por conferir un demostrado nivel máximo de efectividad a los perros de búsqueda y detección, ha sido creado tras 12 años de ardua investigación e innovación, por el Dr. h.c. Jaime Parejo García, y oficialmente avalado a nivel científico, operativo y académico, por prestigiosas Universidades, como importante avance y legado científico en bien de la humanidad, aprobado como el sistema oficial de formación e intervención para equipos caninos de búsqueda por gobiernos de países con altos niveles de riesgo debido fundamentalmente, a sus excepcionales resultados internacionales relativos a las operaciones reales de búsqueda y detección canina en las diversas especialidades, galardonado al igual que su inventor por las Naciones Unidas, Universidades, Gobiernos, Sociedades Científicas, Cuerpos de Bomberos, Cuerpos de Policías, Ejércitos, etc, su respectiva síntesis ha sido evaluada, seleccionada y publicada por revistas científicas especializadas de prestigio internacional, transmitida además mediante libros, y conferencias en congresos científicos especializados de mayor importancia a nivel mundial.

Enlace a la noticia completa en la Web oficial del Método Arcón: https://www.metodoarcon.org/en-2022-se-formaran-y-homologaran-en-argentina-a-traves-del-iupfa-aplicando-metodo-arcon-equipos-caninos-que-nuevamente-demostraran-la-mayor-efectividad-a-nivel-mundial

