Consejos para evitar el fraude financiero en las Fintech según GDS Modellica

viernes, 22 de octubre de 2021, 14:18 h (CET) Las Fintech apuestan por la innovación y por reforzar la seguridad de sus plataformas con el fin de proteger a sus usuarios, en especial: su identidad y sus datos. La gestión integral es una necesidad para analizar, evaluar o identificar riesgos y fraudes con antelación. Mejor prevenir que curar. La madurez tecnológica de las Fintech implica a su vez un desarrollo en materia de prevención de riesgos y fraudes financieros El proceso de digitalización es una realidad en el sector financiero, la accesibilidad y comodidad de internet ha facilitado el incremento de las actividades y transacciones financieras. La agilidad, flexibilidad, comodidad, privacidad o bajos precios han favorecido la consolidación de las empresas Fintech que han sabido aprovechar los beneficios de las tecnologías de la información y comunicación para dar una respuesta a las necesidades del mercado.

Las Fintech, según GDS Modellica, además de apostar por la innovación para ofrecer servicios más personalizados y atraer más clientes se han visto obligadas a reforzar la seguridad de sus plataformas y sistemas automatizados para proteger la identidad y los datos de los usuarios. La inclusión financiera en el actual ecosistema bancario, dada la practicidad, ha avanzado conforme a la tecnología a la vez que se han visto incrementados los fraudes financieros y crímenes cibernéticos. En palabras de GDS Modellica, “el fraude está evolucionando al ritmo que lo hace la tecnología, por lo que la innovación es clave para adelantarse a los defraudadores. Los robos y filtraciones de datos permiten a los cibercriminales tener un acceso más fácil a información personal con la consecuente apropiación de identidades reales o a construcción de otras virtuales. Es imprescindible hacer frente al incremento de fraude con herramientas eficaces”.

En cuanto a los consejos para evitar fraudes, según Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica, es clave detectar o prever los principales riesgos de acuerdo con los servicios que ofrezcan las Fintech. La gestión de los riesgos requiere un enfoque integral para identificar, evaluar y desplegar esfuerzos y recursos para prevenir posibles riesgos a los que se enfrentan: fraudes, legales, reputacionales o financieros. Poseer información de antemano, afirma García Rouco es indispensable a la hora de:

abordar los retos y desafíos de la estrategia empresarial. Favorece decidir acerca de los productos o servicios, reaccionar ante la competencia, anticiparse a los cambios tecnológicos y de mercado e identificar con antelación de los posibles fraudes. Facilita conocer de antemano posibles amenazas y hacer frente a retos y desafíos.

decidir con antelación a nuestros productos y servicios, reaccionar ante la competencia, anticiparse a los cambios de mercado y de tecnología a la hora de proteger defenderse y anticipar

monitorear continuamente indicadores de riesgos y de fraude y proveer soporte para asegurar la seguridad y calidad

prevenir, la prevención la mejor herramienta en materia de seguridad. Medidas de control y prevención. Una gestión eficaz de posibles riesgos y amenazas pasa por delegar en especialistas que contribuyan con su conocimiento a prevenir, detectar y dar respuesta contundente. La gestión del crédito está inmersa en un cambio de paradigma en cuanto a la concesión debido al trato más individual o personal, la digitalización y la multicanalidad. La nueva economía financiera implica un menor nivel de interacción personal, un hecho que favorece a los estafadores ocultarse detrás de identidades robadas o inventadas, facilita abrir cuentas y tener acceso a dinero, bienes y servicios que no tienen intención de pagar.

La solicitud de créditos empleando mecanismos fraudulentos de suplantación de identidad ha acarreado a las entidades financieras un notable incremento de impagos. En este sentido, señala García Rouco “las soluciones inteligentes de GDS Modellica son imprescindibles para combatir el fraude utilizando algoritmos basados en las últimas tecnologías decisionales y de Machine Learning los cuales, combinados con múltiples fuentes de datos tales como validación digital o información de crédito, entre otros, permiten a las entidades detectar anticipadamente y evitar una gran parte del fraude”.

La inversión en seguridad es obligatoria si se quiere mantener el control riesgo de sus operaciones. La concienciación de todos los actores implicados en el proceso resulta fundamental para implementar en materia de prevención temprana de fraudes, así como para aplicar una detección proactiva, en tiempo real, de estrategias y mecanismos sofisticados en la comunicación bidireccional y el entorno web antes de realizar las transacciones o aprobar créditos, contratos u otros recursos. La madurez tecnológica de las Fintech implica un desarrollo y una madurez en materia de prevención de fraude y ciberseguridad. No disponer de medidas apropiadas en seguridad pueden ocasionar pérdidas irreparables.

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com

