Estar en forma saltando, Vanity Fit

viernes, 22 de octubre de 2021, 13:12 h (CET)

Saltar es uno de los ejercicios más beneficiosos para el cuerpo debido a que se trabajan prácticamente todos los músculos del cuerpo. Hasta hace unos años había poca variedad, siendo la cuerda el material más utilizado.

De todos modos, los avances de la tecnología han llevado a la creación de las botas Jumper, un calzado que permite dinamizar mucho más los tipos de salto, haciendo de ese ejercicio una práctica mucho más divertida. Vanity Fit es la compañía que ofrece el material y la formación necesaria para poder estar en forma y disfrutar de las botas Jumper, sea cual sea el nivel del deportista.

Saltar para estar en forma evitando lesiones Saltar es un ejercicio que permite quemar hasta 300 calorías en tan solo 30 minutos de práctica. Además de ayudar a adelgazar de una forma rápida, el salto permite tonificar muslos, gemelos, glúteos y abdomen y moldear el cuerpo. Es una de las actividades físicas más recomendadas para quienes no desean invertir dinero en gimnasios o prefieren entrenar en casa o al aire libre.

A pesar de todos los beneficios que ofrece saltar, se trata de un ejercicio que puede provocar una gran cantidad de lesiones si no se practica como se debe. Las botas Jumper han sido diseñadas con la mejor tecnología, pensada para evitar cualquier tipo de lesión. Este calzado posee un sistema de rebote RS formado por unos arcos, multibandas de tensión, topes y suela, que se encargan de absorber la energía de cada salto y transmitirla por todo el cuerpo. De este modo, se pueden realizar saltos con menos impacto, ofreciendo una sensación de flotabilidad, consumiendo más calorías y movilizando más grupos musculares.

Divertirse mientras se hace ejercicio Este calzado especial para ejercicios de salto resulta ideal para quienes buscan diversión y resultados eficaces. Para añadirle todavía más diversión al ejercicio, Vanity Fit organiza una gran cantidad de eventos a lo largo del año en varios puntos de España. Ahí, los aficionados del salto en botas Jumper pueden reunirse para practicar este deporte mediante coreografías impartidas por profesionales y con temáticas especiales. Por otro lado, la compañía ofrece el programa Jumple by Aerower y Jumple Evolution, diseñados para formar a profesionales del deporte, preparándolos para impartir entrenamientos altamente dinámicos y motivadores.

Además, Vanity Fit cuenta con una tienda online donde se pueden adquirir botas Jumper, así como repuestos de las mismas y accesorios para poder practicar el salto con la mayor comodidad posible. La compañía ha permitido acercar a todo el país un deporte que, por la diversión y los beneficios que ofrece, se ha vuelto cada vez más popular.

