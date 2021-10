¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un sofá?Nessen, tienda de sofás en Málaga lo desvela Comunicae

viernes, 22 de octubre de 2021, 12:54 h (CET) El sofá es uno de los muebles con mayor protagonismo no solo en el salón si no en el hogar Forma parte de la rutina diaria ya sea para descansar, ver la televisión, leer un libro o dormir la siesta. Pero para que el sofá se convierta en un compañero de vida perfecto, hay que elegir el sofá adecuado: dimensiones, estilo, materiales y acabados.

Nessen Interiors, la tienda de sofás en Málaga por excelencia da una serie de consejos para no fallar a la hora de comprar un sofá en Málaga.

Eligir el mejor tamaño dependiendo del espacio con el que se cuenta, el uso que va a tener y las personas de la casa,es fundamental.

Cuando no se dispone de mucho espacio, piezas ligeras (con menos fondo y patas) y completa con sillones o asientos auxiliares. Por el contrario, si se tiene la suerte de contar con mucho espacio, es mejor optar por sofás en " L" o con rinconeras en lugar de los típicos 3+2 plazas con los que se pierde el espacio del rincón. O un sofá tipo chaise longe, cómodos con asientos extras.

Prestar atención al relleno de los asientos, es importante: elige espuma (según sea su densidad tardará más o menos en deformarse), plumas (pierden la forma y se apelmazan) o, lo más recomendable, mezcla de plumas y espuma o fibra de poliéster, según el tipo de asientos.

En cuánto al color, cuanto más claro, más ligero visualmente. Optar por colores neutros y combinar con cojines que hagan contraste es todo un acierto.

En Nessen tienen más de 30 años de experiencia en el sector del descanso, pues nace de la reconocida marca malagueña Mi Colchón, y por ello, por experiencia y conocimientos técnicos pueden permitirse dar forma al sofá que buscas.

Gracias a su completo catálogo y a la gran variedad de materiales y piezas de sofás de los que disponen, pueden satisfacer al detalle todas exigencias y crear confort en su comedor o salón. Por lo que Nessen se convierte en el lugar ideal para comprar un sofá en Málaga.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.