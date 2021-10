Freshly Cosmetics se convierte en la mejor Tienda Online de España de 2021

Éxito total en la duodécima edición de los premios, con 300 asistentes al evento del año que premia a las empresas digitales más destacadas del sector. Blue Banana Brand, Miscota, TooGoodToGo, Naturitas, PcComponentes, Frankie The King, Turronesydulces.com y Tuvalum fueron las otras compañías premiadas en los galardones Por duodécimo año consecutivo y en una ceremonia celebrada en el Palacio de Carlos III de Segovia en el marco del evento Digital 1to1, que también fue transmitida por streaming; la organización de los Ecommerce Awards España ha anunciado este jueves 21 de octubre a los ganadores de las mejores empresas y expertos del sector digital de 2021, en reconocimiento a sus méritos y buenas prácticas en el desarrollo de estrategias disruptivas e innovadoras para el impulso y transformación de sus compañías y la economía digital española.

La ceremonia, que se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para el sector eCommerce en España y ha contado con una concurrencia de 300 asistentes que no se quisieron perder el evento del año para la industria, ha reconocido a Freshly Cosmetics como el “Mejor Ecommerce de 2021” de España.

"Este logro ha sido gracias al más del millón de clientes y a los más de 200 trabajadores de la empresa que trabajan día a día. Queremos decirles que este es solo el inicio, hay cuerda para rato y vamos a seguir dando guerra", señaló Salva Marshal, Communications & Corporate Press Manager de Freshly Cosmetics.

Los premios “Ecommerce Awards España 2021” se entregaron a las empresas vencedoras en cada una de las siguientes categorías:

“Mejor eCommerce 2021” de España: Freshly Cosmetics Con presencia en 24 países, para el jurado, Freshly Cosmetics es "una empresa joven con un crecimiento brutal, un catálogo enorme con productos de mucha calidad. Siempre lanzando novedades. Se mueven muy bien por redes sociales y es una empresa que se preocupa por el medio ambiente y lo demuestra en sus procesos y material de productos y packaging".

La empresa fue reconocida con el premio al mejor entre los mejores. Recogió el premio Salva Marsal, Communications & Corporate Press Manager de Freshly Comsetics

“Mejor Campaña de Marketing para eCommerce”: Blue Banana Brand La marca de ropa juvenil lanzó su promoción Banana Santa el pasado mes de abril en Instagram, coincidiendo con la semana santa, regalaron un total de 360 sudaderas, una cada 100 segundos por un lapso de 10 horas. Esto quiere decir que aproximadamente cada dos minutos anunciaban el nombre de un ganador en los comentarios.

Esta estrategia de ofrecer un ganador constantemente, sumada a la necesidad de mencionar a un amigo para participar, seguramente ayudó a alcanzar los más de 1,5 millones de comentarios en la publicación: casi 4 veces el número de seguidores de la marca en la red social.

Recibió el premio en representación, Emilio Márquez, miembro del jurado.

“Mejor Integración Omnicanal”: Miscota El jurado ha valorado la perfecta integración entre sus más de 75 tiendas físicas, la app y la venta online. "Lo mejor, es que desde la app y página de eCommer tienes acceso a todos los artículos en todas las tiendas y retails, además que cuentan con SAC (servicio al cliente) y seguimiento del pedido".

Recibió el premio Joan García, CTO de Buddy (Grupo al que pertenece Miscota).

“Mejor App Transaccional”: TooGoodToGo Cada día la comunidad de Waste Warriors a través de la app de Too Good To Go puede salvar packs sorpresa con el excedente de la hostelería y dar una segunda oportunidad a todos esos alimentos que no se han vendido y de calidad para que no terminen en el cubo de la basura al final del día.

Recibió Silvia Magán, PR & Waste Warrior de Too Good To Go.

“Mejor Estrategia de Internacionalización”: Naturitas Uno de los miembros del jurado apuntaba sobre esta categoría "¿en un año traducir la tienda en 7 idiomas? ¿Y en 2 pasar del 1 % de ventas internacionales del 2019 al 33 % en 2021? Con estos volúmenes de facturación me quito el sombrero".

Recibieron el premio Nicola Lavarino, CEO de Naturitas, e Ignacio Riesco, CEO interactiv4.

“Mejor Marketplace”: Pc Componentes El jurado ha valorado la propuesta de este eCommerce: "Siendo la categoría más competida, con los márgenes más ajustados, con un monstruo como Amazon en frente, las cifras de crecimiento de su modelo marketplace son espectaculares. Son caso de éxito mundial".

Recogió el premio David Morales, Director Marketplace de PcComponentes.

“Mejor Rookie eCommerce”: Frankie The King "Proyecto nacional precioso, propuesta de valor distinta, buen producto, mucho cariño en todo lo que hacen, crecimientos interesantes y ejecución fantástica. Es un maravilloso ejemplo a seguir", explica uno de los miembros del jurado sobre esta tienda online de nutrición para mascotas.

Recibió el premio representación Pablo Renaud miembro del jurado.

“Mejor eCommerce Pequeño”: Turronesydulces.com La empresa fue reconocida especialmente porque "Son un ejemplo de llevar la venta de un producto tradicional al canal online manteniendo la esencia del mismo y el contacto directo aunque sea a través de canales digitales".

Recibió el premio Fabián López, CEO de Turronesydulces.

“Mejor eCommerce Mediano”: Tuvalum De esta candidatura, el jurado ha destacado "su estrategia sólida basada en crecimiento internacional, profesionalización de la compra en un sector que requiere confianza por parte del comprador y vendedor, aportando el valor del intermediario con conocimiento, lo han convertido en un referente para compraventa de bicicletas, desbancando en pocos meses a los portales generalistas de segunda mano".

Recibió el premio Ismael Labrador, Co-fundador y CMO/CPO de Tuvalum.

“Mejor directiv@ del año”: Sara Werner, CEO y Co-Fundadora de Cocunat Este año fue un verdadero honor entregar un premio para las directivas de referencia en el eCommerce español, una categoría que este año desprendió mucho girl power. Las 3 finalistas merecían un reconocimiento especial y la decisión fue compleja, pero el jurado terminó eligiendo a la CEO y Cofundadora del eCommerce de cosmética natural.

Explicando la decisión, uno de los jurados aseguró que"el origen de Cocunat es una auténtica lección de como convertir una barrera en una auténtica historia de éxito".

Recogió el premio en representación Georgina Rifé, CMO de Cocunat.

Desde el 1 de julio y hasta el 20 de septiembre más de 120 empresas eCommerces presentaban su candidatura en las 10 categorías disponibles. Todas las candidaturas fueron valoradas por el jurado compuesto 28 miembros expertos en el panorama digital, que integraron: Reyes Justribó, Directora General de IAB Spain; Llorenç Palomas, Head of Marketing & Growth at Doofinder; Miriam Peláez, Co-Founder & CMO PickASO; Alberto López, Head of Business Development at Adyen; Judit Escudero, SEM & Feed Management Specialist en Channable; José Ramón Padrón, Country Manager Spain at SiteGround; Carlos Sánchez, Director Comercial de PAYCOMET; Mónica González Ortín, country manager Axicom, Jorge Guillamet, Growth Director de Aplazame; Ana Asuero, Chief Product Officier de Bdeo; Sergio Simarro, Asesor de Marketing Digital & Chief Revenue Officer (CRO) en MagnifiCRO; Estela Gil, consultora de Marketing & eCommerce; Emilio Márquez, CEO del club de debates y negocios La Latina Valley; Jaime Mesa, Consultor Ecommerce & No-code; Cristina Jover, Consultora especializada en Comunicación, Marketing Digital y eCommerce en Sentido Comunicación; Pol Rodríguez, Director de podcast Planeta M; Lorena de la Balsa, Digital Marketing Manager & Business Developer at KSchool; Jordi Ordóñez, Consultor eCommerce, ponente y formador; Pablo Renaud, Academic Director en Universidad Ecommerce; José Carlos Cortizo, CMO & Partner de Product Hackers; Javier Valero, Director General de Celeritas; Jorge González, Country Manager at Prestashop; Ronan Bardet, Head of Growth de Digital1to1; Mónica Casal, CEO en Tandem UP; Rubén Bastón, Director de Marketing4eCommerce; que actuará de Presidente del Jurado, con voz, pero sin voto en los procesos de votación.

Esta duodécima edición ha estado organizada y dirigida por Marketing4eCommerce en colaboración con Digital 1to1 y gracias al apoyo de marcas destacadas del sector eCommerce como Doofinder, Adyen, Rolando Digital, Channable, Paycomet, SeQura, SiteGround, Celeritas, Aplazame y Boardfy. Los ganadores de este año se suman a otras empresas destacadas y premiadas anteriormente como Tiendanimal, Birchbox, Fútbol Emotion, TradeInn, Glovo, Mi tienda de Arte, Masaltos.com, Hannun y Santafixie.

