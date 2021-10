Depuradoras MSB lanza el nuevo modelo iBag inteligente de depuradora de agua residual doméstica Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de octubre de 2021, 09:50 h (CET)

Muchas de las empresas profesionales que prestan la instalación de una depuradora de agua residual doméstica cuentan con la normativa y los permisos que aseguran la tranquilidad de la persona que contrata. Este serviciodebe realizarse por expertos en la materia para garantizar unos buenos resultados.

Muestra de lo anterior es la empresa Depuradoras MSB, calificada como experta en la instalación de depuradoras de agua residual doméstica totalmente homologadas, con certificaciones CE y UNE 12566/3 A2 y todas las normativas medioambientales actuales para casas que no tienen alcantarillado público.

Tecnología novedosa en la Depuradora MSB iBag inteligente Antonio Ruiz, gerente de depuradoras MSB, ha mostrado la necesidad de emplear una nueva tecnología adaptada a las necesidades actuales. Por este motivo, todo el equipo empresarial de Depuradoras MSB se ha enfocado en suplir las demandas de las familias con productos innovadores, como es el caso de la depuradora iBag inteligente.

Este modelo constituye no solo la transformación de los sistemas de agua residuales, sino también una tecnología novedosa de la más alta calidad. Inicialmente, se trata de un equipo de absorción y tratado de agua totalmente hermético que incorpora un programador inteligente de carga orgánica. Este elimina el lodo de forma automática, proporcionando un sistema de mejor absorción, en cuanto a los agentes dañinos para el medioambiente.

En este sentido, la empresa española muestra la versatilidad y la comodidad de adquirir depuradoras de fácil y rápida instalación que evitan los daños a espacios del hogar como consecuencia de la instalación de fosas sépticas. La compañía da paso a la nueva tecnología de depuradoras inteligentes, como la MSB iBag, que brinda un tratado de limpieza y eliminación de lodo de forma automática.

Depuradora inteligente iBag: eficiencia y tecnología punta Además del nivel de eficiencia y tecnología punta que ofrecen las depuradoras inteligentes como la MSB iBag, entre las razones para instalar este equipo en el hogar figura un ahorro considerable en el presupuesto familiar, dado que este modelo es uno de los más económicos del mercado en comparación con otras opciones similares. Asimismo, cuenta con un sistema que permite la monitorización remota y está diseñado con un material altamente resistente y confiable que garantiza su durabilidad.

Vale la pena resaltar que la empresa MSB es una de las referentes en el territorio español en el cuidado del medioambiente, cuya misión está enfocada en devolver el agua de la misma forma en la que llega. Por ello, el sistema de las depuradoras MSB recicla el agua residual y la convierte en agua acta para regadíos, con el propósito de preservar una naturaleza sana.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.