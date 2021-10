Ibecosol apuesta por la sostenibilidad con sus carbones de origen español Comunicae

viernes, 22 de octubre de 2021, 12:34 h (CET) ¿Cuáles son unos de los mejores carbones sostenibles con el medioambiente que hay en el mercado? Esta es una pregunta que muchos asadores, tanto aficionados como profesionales se están haciendo. Muchos están cansados de comprar carbón y que sea todo polvo, que el carbón no tenga mucha duración o el impacto medioambiental que puede provocar este tipo de productos El mejor carbón del mundo

Actualmente el conocido como el mejor carbón del mundo es el carbón Chaparral, carbón de encina de poda 100% FSC producido en España con una de las mejores maderas del mundo. Y no es para menos, ya que la encina es un árbol con un aroma espectacular y su carbón trae unas brasas homogéneas y de larga duración. (Si es encina 100%, que no engañen)

Ventajas de adquirir el carbón Chaparral

La principal ventaja es el hecho de que proviene de encina ibérica, una madera de gran calidad, que convertida en carbón ofrece un alto poder calorífico.

Por otra parte, debido a que este carbón procede de la poda los trozos de leña suelen ser muy similares, logrando que el carbón resultante sea más homogéneo. Además se nota que el Chaparral es un carbón de alta calidad, ya que sus grandes trozos lo convierten en un carbón excepcional para maestros parrilleros y hostelería.

Finalmente, un detalle crucial a la hora de seleccionar un carbón, es su impacto en el medio ambiente. Este carbón cuenta con el sello 100% FSC, este sello asegura que la madera de la que proviene de bosques bien gestionados y auditados

Por lo que sus compradores están seguros de que adquieren un producto de la máxima calidad y completamente ecológico.

Este carbón es producido por la empresa IBECOSOL unas de las más grandes empresas del sector en Europa.

Han conseguido hablar con IBECOSOL y comentan que el cambio ha sido radical y su propósito es transformar todo el carbón que se consume en España en carbón sostenible y certificado, por eso un gran paso a ello ha sido la apuesta por conseguir producir el primer Carbon de encina 100% certificado FSC en el mundo. Con este certificado se vela por el cuidado del medio ambiente y el mantenimiento de los bosques.

Por ejemplo, para la poda de las encinas con las que se produce el carbón Chaparral cuentan con maestros leñadores que saben cuál es la rama exacta que deben cortar, y no solo eso, además se cuenta con el apoyo de un guardia forestal antes, durante y después del proceso de poda.

Como nota informativa hay que tener en cuenta que estos árboles son milenarios y pueden llegar a tener más de 500 años de vida, por lo que para llevar a cabo un correcto mantenimiento se deben podar sus ramas, ya que su propio peso puede romperlas.

El producto de Ibecosol tiene su origen en bosques europeos, por lo que todos los procesos cumplen con la normativa europea de trabajo, fiscal y agraria; algo que no se garantiza en madera procedente de otros países.

Los árboles escogidos provienen de fincas españolas y portuguesas, generando puestos de trabajo a muchas familias. Por lo que además de no generar impacto en el medio ambiente también se potencia el desarrollo forestal e industrial de las zonas rurales gracias a la comercialización de este carbón.

