Beneficios de los seguros de vida para empresas con PuntoSeguro

viernes, 22 de octubre de 2021, 13:01 h (CET)

Una herramienta útil para ofrecer beneficios de protección tanto a los empleados como a sus familias es el hecho de ofrecer un seguro de vida colectivo a modo de incentivo. Esta es una buena opción para la empresa que busca retener a sus talentos. En ese sentido, se puede recurrir a un servicio clave de asesoramiento sobre los beneficios de los seguros de vida para empresas como el comparador de seguros de vida y salud PuntoSeguro.

Protección para el empleado y su familia Los seguros de vida colectivos no solo proporcionan una cobertura a la familia del empleado frente al riesgo de muerte, sino que también lo hacen con respecto a otras situaciones posibles como la invalidez permanente. Pueden incluir también un respaldo ante los costes por hospitalización o gastos de asistencia en viaje, entre otros aspectos. Con la ayuda del comparador que proporciona Punto Seguro, se puede obtener información de 15 compañías distintas de seguros.

Es habitual que los bancos incentiven o presionen a sus clientes para que contraten un seguro con ellos, aunque suelen ser hasta un 70% más caros. El comparador de esta compañía, liderada por Juan Betés y fundada por su padre, permite comparar la información y llegar a la mejor decisión teniendo en cuenta tanto los distintos tipos de coberturas como sus costes.

Más salud equivale a menos siniestros Además de poder elegir entre compañías con toda la información sobre la mesa, PuntoSeguro brinda, a través de una aplicación para dispositivos móviles, un programa de beneficios para que sus clientes se mantengan sanos y practiquen actividad deportiva. Está comprobado que la práctica periódica de ejercicio físico mejora los indicadores personales de salud y alarga la vida.

El trabajo de PuntoSeguro busca beneficios para todas las partes. Al ser mediadores y no tener vínculos directos con ninguna aseguradora, la utilización de la aplicación y los demás servicios de comparación apuntan a que todos resulten gratificados. Los beneficiarios de los seguros salen enriquecidos por el incentivo para mantener su salud, y las empresas obtienen ganancias por la menor siniestralidad derivada de ello. Más salud equivale a menos siniestros y, por lo tanto, a menos costes.

Los beneficios de los seguros de vida para empresas son múltiples, ya que proporcionan más seguridad a sus empleados y a sus familias. Además, PuntoSeguro promueve la vida sana para mejorar la rutina de los trabajadores y también así la salud de las empresas en las que se desempeñan.

