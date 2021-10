La Fundación DOCOMOMO_IBÉRICO cataloga y otorga su placa a dos nuevos edificios en Albacete capital Comunicae

viernes, 22 de octubre de 2021, 10:30 h (CET) Además, en la sede de la Demarcación de Albacete se ha inaugurado la exposición Universidad Laboral y Julio Cano Lasso, sobre uno de los dos nuevos edificios inventariados por la Fundación DOCOMOMO y el arquitecto responsable del mismo Ayer jueves, por la mañana, la Fundación DOCOMOMO_IBÉRICO, dedicada a la documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo del movimiento moderno, colocaba dos placas en sendos edificios de la ciudad de Albacete.

“La Fundación DOCOMOMO se dedica entre otras labores a realizar un inventario de edificios que tienen un interés desde el punto de vista de la arquitectura y desde el punto de vista de la modernidad. Son edificios que rompen con la arquitectura del pasado, con el lenguaje clásico y académico, y pretender realizar una arquitectura mucho más moderna, adaptada a su época, con los materiales y la tecnología del momento. Todo ello con el objetivo de conservar y proteger este patrimonio del movimiento moderno, que muchas veces no se valora como debiera”, explica Antonio Peña, vocal de cultura de la Demarcación de Albacete.

Otros edificios emblemáticos de la ciudad de Albacete como El Museo de Albacete, la Iglesia de los Filipenses o el Edificio Legorburo, ya contaban con el distintivo de DOCOMOMO. A ellos se han añadido ayer dos más, el Edificio de la Delegación de Cultura y Deportes, y el Edificio de la Universidad Laboral de Albacete.

El Edificio de la Delegación de Cultura y Deportes, construido en el año 1974, obra del Arquitecto Felipe García Escudero, y situado en el número 1 de la Avenida de la Estación. “Un edificio del movimiento moderno que posee el valor urbano y el valor arquitectónico necesarios para que la Fundación DOCOMOMO haya decidido incluirlo en su inventario y colocarle su placa distintiva”, afirma Antonio Peña.

El Edificio de la Universidad Laboral de Albacete, construido en el año 1975 y obra del arquitecto Julio Cano Lasso, ubicado en la Avenida de La Mancha, es un edificio de carácter atemporal, muy interesante dentro del movimiento moderno, por la relación que establece con la arquitectura del pasado y la tradición de nuestro país. “Muchas veces, a la modernidad se le ha achacado que se impuso en mucho territorios sin mirar al pasado y sin atender la tradición y la cultura de ese lugar. Sin embargo, este bello edificio de ladrillo de dos alturas, se relaciona a la perfección con la naturaleza y con los espacios libres del exterior, que incluye patios, habla del oficio de la arquitectura y de la tradición, y aun así no renuncia a ser un edificio moderno”, valora Peña.

La distinción de la Fundación DOCOMOMO se llevaba a cabo en un acto muy sencillo en cada uno de los edificios, donde se descubría una pequeña placa situada a la entrada del mismo, en la que consta el nombre del edificio, su año de construcción y el arquitecto responsable. También figuran en la placa el logotipo de la Fundación DOCOMOMO, así como, un código QR que al escanearlo muestra, en el dispositivo que lo lee, la ficha documental del edificio.

Ya por la tarde, se inauguraba en la sede de la Demarcación de Albacete una exposición dedicada al Edificio de la Universidad Laboral de Albacete y a su arquitecto Julio Cano Lasso, un maestro de la arquitectura moderna, muy reconocido, con gran prestigio, que posee gran cantidad de obras y que se estudia en todas las escuelas de arquitectura a nivel nacional.

La Demarcación de Albacete ha querido realizar esta exposición aprovechando el distintivo que la Fundación DOCOMOMO ha concedido a este edificio. La exposición consiste en una serie de fotografías y paneles en los que se explican los conceptos que vertebran y que se reúnen en este edificio.

La exposición puede visitarse en la planta baja del Colegio de Arquitectos de Albacete - calle Martinez Villena, 7 - de 9:00 horas a 14:00 horas de lunes a viernes y los martes en el horario de 17:00 horas a 20:30 horas.

