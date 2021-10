Los ponentes y staff de la Feria Salón Look 2021 llevarán la mascarilla Emotion en IFEMA Madrid Comunicae

viernes, 22 de octubre de 2021, 10:06 h (CET) Emotion, la mascarilla semitransparente segura, sostenible y de moda Texcon y Calidad estará presente en el próximo Salón Look (Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral), el evento profesional de referencia organizado por IFEMA para las empresas del sector de la belleza, la imagen y la estética integral en España. Durante la feria – que tendrá lugar del 22 al 24 de octubre de 2021 –, tanto los ponentes como el staff de las jornadas llevarán las mascarillas EMOTION, fabricadas por la empresa talaverana.

La mascarilla EMOTION es un producto de Calidad, con certificados emitidos por laboratorios acreditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) tanto respecto a su Eficacia de Filtración Bacteriana, como respecto a su respirabilidad y su seguridad (OEKO TEX Standard 100).

Es la mascarilla idónea para las ocasiones en las que la moda es de vital importancia. Gracias a sus distintos modelos, se adapta a cada situación y estilo.

EMOTION es ideal para todos los entornos, en especial para todos aquellos en los que la comunicación es fundamental. Gracias a su tejido semitransparente y la mínima pérdida de decibelios al hablar, se conecta de manera inmediata con el interlocutor. Ofrece la posibilidad, además, de interpretar las expresiones faciales tal y como se hacía en el pasado.

EMOTION cuenta con los certificados pertinentes

Se fabrica siguiendo la Orden CSM/115/2021 del 11 de febrero del Boletín Oficial del Estado, en la que se establecen los requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas. Está certificada, asimismo, por los laboratorios AMSLAB (Applied Mass Specrometry Laboratory) conforme a la norma europea UNE – CWA 17553:2020.

EMOTION es una Mascarilla con certificado STANDARD 100 by OEKO-TEX®, etiqueta líder mundial para productos textiles. Con esta certificación, se asegura al consumidor que los productos textiles han sido analizados controlando sustancias nocivas para la salud. La mascarilla EMOTION cumple los requisitos ecológico – humanos del STANDARD 100 by OEKO TEX establecidos en el apéndice 4 para artículos en contacto directo con la piel.

Uno de los valores diferenciales de las mascarillas EMOTION se sustenta en que su Eficacia Real es prácticamente igual a su eficacia de filtración teórica, dado que el usuario de la mascarilla respira a través de ella – y no a través de los espacios perimetrales que estos productos habitúan a dejar –. De este modo, todo el aire que se respira es filtrado por la mascarilla.

EMOTION y la sostenibilidad

La mascarilla contribuye a la conservación del medioambiente y a la sostenibilidad, ya que se realiza íntegramente en la fábrica situada en Talavera de la Reina, aportando valor a la sostenibilidad social y medioambiental, así como a la generación de empleo nacional. Soporta, además, 50 lavados antes de ser sustituida por una nueva, generando menos desperdicios.

