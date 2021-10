Guardería de día para perros: Solución para los humanos más ocupados, según la veterinaria Malagueta VET&CO Comunicae

viernes, 22 de octubre de 2021, 10:14 h (CET) Una de las cuestiones principales que se debe hacer al adquirir o adoptar un perro es, si se va a tener suficiente tiempo para atenderlo y cuidarlo, o conocer en su defecto soluciones alternativas que se cuentan a continuación Actualmente muchas familias malagueñas tienen al menos una mascota entre sus miembros, principalmente un perro, y en muchas ocasiones por ritmo de vida o diversas circunstancias es necesario ausentarse bastantes horas al día del domicilio. Debido a estas situaciones estas mascotas deberán pasar mucho tiempo solos, o incluso sufrir algún percance durante la ausencia, más tratándose de cachorros.

En España cada vez está más extendida la prohibición en cuanto al número de horas que se puede dejar a un perro solo, lo que puede provocar consecuencias perjudiciales para su salud, tanto mental como física.

Determinadas ordenanzas municipales ya establecen y regulan normas que garanticen una tenencia de animales responsable, fijando las atenciones mínimas que han de recibir en cuanto a trato, higiene y cuidados.

Ni los perros más independientes son capaces de soportar demasiadas horas solos. No entenderán el por qué de la ausencia sin llevarlo contigo, se estresarán y sufrirán ansiedad. Toda la vitalidad que necesitan liberar diariamente se tornará en debilidad, tristeza y frustración.

Lo más probable será que cuando vuelvas a casa, hayan realizado alguna “trastada”, algún destrozo, siendo muy probable que progresivamente cambie su actitud e incluso sufran alteraciones en su conducta.

Estas situaciones pueden solucionarse llevando al perro a una guardería canina cuando tengas esta necesidad.

Quizás no hayas oído hablar de este concepto de guardería de día para perros, pero realmente es un servicio que puede ayudar y solventar más de un quebradero de cabeza. Desde la clínica veterinaria MALAGUETA VET&CO lo explican en detalle.

¿Qué son las guarderías de día para dejar a los perros?

Se trata de un servicio que ofrecen determinadas Clínicas y Centros Veterinarios para aquellas personas que tienen que pasar tiempo fuera de casa necesitando asistencia y cuidado de sus mascotas, consiste en hasta 8h diarias de cuidado del perro, o más tiempo si así lo requieres.

Se puede hacer uso de este servicio con un coste por horas, días completos o semanas, según tamaño o necesidades del perro, contando con bonos promocionales en determinados centros, pudiendo dejarlo durante determinadas horas concretas del día, días completos llevándolo a primera hora de la mañana y recogiéndolo por la tarde, o un mayor número de horas según necesidades y disposición de este servicio por parte del Centro Veterinario.

¿Cuáles son los beneficios de dejar a un perro en una guardería de día?

El principal cometido de las guarderías de día para perros es ofrecer la atención y el cuidado que el perro puede necesitar, con el beneficio de la tranquilidad de que está en manos de profesionales que pueden aportarle la atención que necesite.

A través de juegos y otro tipo de actividades personalizadas son desplegadas terapias para atender el siguiente tipo de necesidades: Tratamiento de la ansiedad por separación, establecimiento de rutinas (horarios de comida, baño, tiempos de juego), socialización, incremento de actividad física, olfateo y búsqueda de premios, entre otras.

Especialmente la ansiedad por separación, un problema delicado y que podría convertirse en crónico para. Los signos de ansiedad incluyen sacudirse, esconder la cola, conductas escapistas, defecar en interiores, morderse o lastimarse a sí mismos, ladrar y muchas cosas más, debido a que técnicamente son animales de manada y un perro puede sentir miedo cuando se queda solo.

Si se detecta que este puede ser uno de los síntomas que está sufriendo se debe considerar llevarle a una larga caminata, o hacerle un juego intenso para cansarlo antes de irse y no hacer grandes aspavientos antes de marchar.

No hay que dudar en consultar con especialistas como es el caso de la Clínica Veterinaria MALAGUETA VET&CO, estarán encantados de orientar y aportar soluciones, y si finalmente se considera llevarlo a la “GUARDE” donde no estará solo, podrá socializar con otros perritos, jugar e interactuar con educadores que trabajarán la modificación de su conducta.

En la clínica veterinaria MALAGUETA VET&CO está disponible este servicio en sus instalaciones cuando así lo necesites, además del resto de servicios veterinarios habituales que ofrecen como Centro de atención integral para mascotas en Málaga; Servicios veterinarios, peluquería y estilismo, tienda-boutique y su especial “GUARDE” de día.

En las horas que pase en la guardería estará supervisado y atendido constantemente por expertos en cuidado de mascotas, que incluso podrán darle un baño o hacerle una cómoda sesión para cortarle el pelo.

Profesionales con una amplia experiencia en educación y asistencia canina, aprenderá a comportarse y socializar con otros perros realizando juegos de aprendizaje y desarrollo de habilidades, le llevarán a pasear con otros amiguitos “peludos”, aportándole diversión y cariño.

Si este es el caso, solicitar información detallada a MALAGUETA VET&CO o visitar sus instalaciones situadas en la C/ Fernando Camino, 13 uno de los Centros de atención integral para mascotas de referencia en Málaga que ofrece este tipo de servicios, estarán encantados de atender, incluso ofrecer tomar un refresco o una copa de vino con los interesados mientras se comprueba como el perro se divierte.

¡Sin más preocupaciones! Recogerlo al final del día para disfrutar juntos de un merecido descanso y acurrucarse después de un ajetreado día para ambos.

MALAGUETA VET & CO

TEL: +34 952 21 30 49

C/ Fernando Camino, 13 – 29016 Málaga

Email: malagueta.vetco@gmail.com

