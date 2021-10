La franquicia SportsCuts acuerda la apertura de 9 nuevos establecimientos en Barcelona Comunicae

viernes, 22 de octubre de 2021, 10:02 h (CET) La cadena de peluquería deportiva SportsCuts se convierte en una de las marcas con mayor potencial del mercado El sector de peluquerías es uno de los mercados con mayor índice de negocios por superficie, generando una facturación media de 4.000 millones de euros anuales. En relación al contexto actual, la digitalización ha intervenido, a su vez, en estas empresas con un factor esencial en su crecimiento empresarial. Tal y como apuntan los datos de Stanpa, Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética en España, la inclusión de las herramientas de digitalización es un hecho, el 47% de los negocios utilizan el medio online para la fidelización de clientes, formación y reserva de citas.

Dentro del ámbito de franquicia, se observa también está clara tendencia. Franquicias punteras en el sector con un concepto innovador y pionero como es el caso de SportsCuts, diferenciado por su imagen y servicio deportivo, apuntan a la digitalización como elemento fundamental para el desarrollo de su operativa diaria.

Además de la tecnología empleada para facilitar la gestión de los centros y los programas de fidelización, la consultora encargada de gestionar su expansión, Tormo Franquicias Consulting, destaca su concepto singular, haciendo hincapié en la diferenciación con las peluquerías tradicionales, centrándose en su valor añadido y ventaja competitiva: emisión de programas deportivos, sorteos mensuales de experiencias deportivas, etc.

En este próximo 2022, la central de SportsCuts sumará a su red un total de 9 nuevos establecimientos ya pactados en la ciudad de Barcelona y alrededores. La reconversión de dichos centros ya operativos y posicionados en sus localidades permitirá activar de nuevo su actividad económica. El primer centro contará con 80m2 situado en un barrio emblemático de la ciudad. Además, estará gestionado por un equipo de 5 estilistas que darán un tratamiento integral, económico y cercano.

SportsCuts, además de ser concebido para emprendedores que busquen rentabilidad y estabilidad, con cierto conocimiento en el sector, es un formato ideado para peluquerías o centros de estética que quieran transformar su negocio dotándole de un diseño innovador, actualizado y eficaz.

Un concepto innovador y disruptivo que marca una nueva tendencia en el mercado, ya que aumenta exponencialmente las líneas de facturación con las que cuenta una peluquería estándar, ya que sus establecimientos cuentas con un amplio Marketplace y acuerdos de patrocinio con diversas marcas y entidades deportivas que permiten que cada unidad pueda facturar en concepto de publicidad y patrocinio.

Estas son algunas de sus ventajas competitivas con respecto a otras franquicias del sector:

Concepto único en el sector: programación deportiva + sorteos mensuales de experiencias deportivas + peluquería.

Acuerdos/colaboraciones con empresas deportivas que garantizan un ingreso añadido al servicio personalizado e integral de peluquería.

Nicho de mercado estable y muy demandado.

Sorteos actualizados periódicamente para la fidelización de clientes y aumento de la rentabilidad.

Fácil gestión del negocio sin necesidad de experiencia previa por el asesoramiento de la central y el formato de franquicia.

Soporte continuado de la central: asesoramiento y formación continua con la que aprenderás a gestionar el establecimiento.

Exclusividad geográfica en la zona, donde no se podrá abrir otro centro. Para todos los emprendedores/inversores interesados en formar parte de una franquicia con amplio potencial, solvente y rentable, puede ponerse en contacto a través del teléfono 911 592 558 o en el mail brosa@tormofranquicias.es.

