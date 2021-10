Cuatro consejos para gestionar correctamente un patrimonio inmobiliario, según The Simple Rent Comunicae

viernes, 22 de octubre de 2021, 09:02 h (CET) Tener un plan, con metas y objetivos definidos, realizar un análisis de riesgos y del retorno son algunas de las claves para tener éxito en la gestión patrimonial Ya sea por una herencia, por una inversión o bien por fruto del trabajo no es extraño que las personas, o las familias, dispongan de un patrimonio inmobiliario que necesita de una correcta gestión con el fin de rentabilizarlo al máximo y para que no incurra en pérdidas derivadas de gestiones deficientes.

Preservar ese patrimonio y tratar de disfrutar en el futuro de los frutos que ofrezcan, es la máxima para cualquier empresa que gestione dichas propiedades.

En este sentido los especialistas de The Simple Rent en gestión de patrimonio inmobiliario ofrecen cuatro consejos básicos que permiten gestionar de forma eficiente los inmuebles que disponen tanto los particulares como las empresas.

En primer lugar hay que tener un plan. Ese plan pasa por definir una serie de metas y objetivos con el fin de establecer una serie de ingresos posibles y, quizá, de un número definido de inversiones que pueden tener que ver con la adecuación de los inmuebles o bien con la adquisición de un nuevo inmueble para aprovechar las oportunidades de mercado y su potencial.

La inversión en bienes raíces tiene un riesgo bajo y siempre hay que estar dispuestos a sumir riesgos minimizables con el fin de conocer qué inversiones se pueden realizar.

En segundo lugar, el análisis de la ecuación riesgo-retorno-volatilidad es esencial. Y es que hay que tener en cuenta que cuando aumenta el retorno también se incrementa el riesgo que se asume. La volatilidad hace referencia a factores externos que van a incrementar dicho riesgo.

El estudio de la oferta de valor es el tercer punto que se recomienda cuando se vaya a realizar una inversión. No es lo mismo arrendar una vivienda a un joven ejecutivo que a un padre de familia ya que ofrecen diferente valor. Pensar en el arrendatario ideal es lo que se debe tener en mente. Si no llega el arrendatario deseado y existe una urgencia por empezar a obtener rendimientos de la propiedad debe realizarse un estudio del potencial arrendatario.

Contar con un buen asesor en materia fiscal y que comprenda perfectamente el marco normativo del arrendamiento es esencial, y el cuarto consejo que se da para una correcta gestión del patrimonio. Estar al día de todos los cambios que se producen en un sector tan dinámico como el del alquiler y la compra venta es fundamental. Especialmente para que el plan trazado desde el principio no sufra cambios que impidan alcanzar las metas y objetivos.

Sonia Campuzano, CEO y fundadora de The Simple Rent, afirma que “tener en cuenta estos aspectos son clave a la hora de establecer un plan de gestión e inversión patrimonial. Controlar estos detalles nos ha permitido crecer hasta establecer el hito reciente de 100 aperturas de negocio que gestionan el patrimonio de miles de personas en España.”

