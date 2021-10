Lotería Berenguela hace posible decir adiós a las esperas esta Navidad Comunicae

viernes, 22 de octubre de 2021, 08:02 h (CET) La campana más famosa, que corona la Catedral de Santiago, redobla más fuerte cuando la Administración número 8 de la capital gallega reparte un premio en el sorteo de Navidad. Los números de la suerte, ahora, disponibles también en línea Lotería Berenguela lleva casi 50 años siendo una referencia en la venta de Quinielas de fútbol, Lotería del Niño y Lotería de Navidad.

Di adiós a las colas

Uno de los aspectos más tediosos en la compra de los décimos del sorteo de Navidad es la espera a la hora de hacerlo de manera presencial. Gracias a Lotería Berenguela, esto deja de suponer un problema para quienes están cansados de esperar en largas filas para conseguir sus números.

La pandemia como motor de adaptación al entorno digital

Con el fin de llegar a cada vez más personas, durante los meses de confinamiento en España, la administración de Santiago decide digitalizar su negocio a través de su página web en la que es posible adquirir los décimos de lotería.

Posteriormente, a finales del mes de octubre de ese mismo año, lanzan su propia APP gratuita. A través de esta, están desarrollando un lector de códigos QR con el que escanear décimos de lotería y boletos de Euromillones, Primitiva, etc.

Tal ha sido el éxito de la iniciativa que algunos de los peregrinos del Camino de Santiago reservan a través de esta vía sus números para recoger los décimos en su llegada a la catedral, buscando quizás que la fuerza adquirida durante su peregrinación les traiga también fortuna.

Un nombre con magia

Algo que muchos que no saben es que el reloj de la Catedral de Santiago posee una sola aguja, por lo que las encargadas de indicar las horas son las campanas. La de mayor tamaño e importancia es conocida como Berenguela y tiene más de 6.000 kilos de peso.

Cuenta la leyenda que avisa de la llegada de la medianoche con 13 campanadas en lugar de con 12, el diablo dispone de una hora para campar a sus anchas por la ciudad.

De ser cierto el mito, lo que es innegable es que en algo se parecen la Berenguela y la administración número 8 de Santiago que posee el mismo nombre: en un solo instante pueden cambiar el futuro de muchas personas.

