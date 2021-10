Tenemos que volver a la casa del padre Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

viernes, 22 de octubre de 2021, 09:38 h (CET) Ya éramos adultos, ya no necesitábamos los cuidados de nuestro padre, nos considerábamos autosuficientes y decidimos abandonar la casa paterna. El mundo nos ofrecía libertad, progreso, bien estar material, y en lugar de obedecer los consejos de nuestro padre, nos entregamos en manos de unos políticos que no tenían padre, por lo menos ni se le nombraba oficialmente.

Aquel señuelo que nos había ofrecido el mundo, pronto comenzó a diluirse; antes teníamos paz, pero ya empezaron las discrepancias, los enfrentamientos y aquel progreso material era solo para unos pocos que se enriquecían a costa del resto de los ciudadanos, los cuales vieron como todos los beneficios sociales de los cuales disfrutaban en casa de su padre, fueron literalmente robados. Y para agravar la situación y apelando a la libertad, se empezaron a promulgar unas leyes perversas, maléficas que han desquiciado por completo la sociedad. Pues aquel señuelo mundano, también había seducido a muchos miembros del clero de la Iglesia Católica, que sufrió, al salir los hijos de la casa del padre, un deterioro, mundanidad y desacralización que la han hecho irreconocible.

Y esa es la situación actual de la sociedad y de la Iglesia Católica. Pero el Padre es clemente y misericordioso, y todos los días sale para ver si vuelve su hijo a la casa paterna, y cuando vuelve, hace una fiesta y celebra un banquete, pues aquel hijo suyo que había muerto ha resucitado y se había perdido y ha sido hallado. Pues no hay otra solución, tenemos que volver a la Casa del Padre como el hijo pródigo y entonces será cuando España recupere su identidad, que no es otra que la de ser un a Nación Católica.

