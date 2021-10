Club de montañeros solteros Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 22 de octubre de 2021, 09:36 h (CET) Si tuviéramos algo de conocimiento, crearíamos un club de montañeros divorciados y otro de solteros para impedir que se mezclen. La verdad es que los que están en vísperas o divorciados, somos una pésima influencia para los solteros o en vísperas de casarse.

Es normal que cuando nos montamos en el coche para ir a la montaña y mientras caminamos por ella, se hable de diversos temas. Pero, también es normal aquello que dice un refrán:” De lo que abunda en el corazón a la boca sale”. Y pienso que de un grifo de aguas amargas no sale agua dulce... Para ser justos, para sacar conclusiones deberíamos de escuchar las dos partes en conflicto.

Pero como esto es imposible, los acompañantes del divorciado escuchan con mucho interés los lamentos de su querido amigo. Con lo cual, al amigo lo ponen fuerte en su postura, mientras que los perjudicados en este intercambio de confidencias, son la pareja y el soltero, dado que si tiene expectativas de casarse, irá al matrimonio condicionado y aleccionado por las revelaciones de su amigo. En fin, lanzo al aire esta idea por si alguien me quiere secundar...

