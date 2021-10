El hombre de las goteras

Como mínimo, en todas las comunidades hay un energúmeno. MI comunidad no iba a ser menos. No por casualidad, éste bruto tiene goteras en la azotea…. Éste tipo le pidió el teléfono del presidente de la escalera a un vecino para avisarle de su mal. Este vecino se lo dio equivocado (¿a saber por qué?), y el de la gotera en la bóveda llamó y dejó el recado en un contestador erróneo.

Pasó una semana y como el presidente no acudía, llamó otra vez. Pasó otra semana y como el presidente no acudía, el de la gotera en el techo, enloquecido, subió al piso de encima suyo que por cierto, está de alquiler, y le echó una bronca de padre y muy señor mío. Con la misma, el de la gotera en la cubierta fue a ver al dueño del piso a su negocio y coincide que es presidente de la escalera de la comunidad y le echó otra bronca a grito pelao.

El presidente le pide que baje el tono y le enseñe el teléfono al que había llamado. Entonces, el de la gotera en la techumbre comprobó que no era el número del presidente. No obstante, el de la gotera en el artesonado siguió vociferando e insultando como lo que era, un salvaje, en medio de la calle. El presidente fue a llamar a la policía y en ese momento, el de la gotera en el techo se fue. Y el presidente pensó:" No hay nada como dialogar como si fuéramos gente civilizada"