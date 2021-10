¿Qué formación para pilotar drones se requiere según la normativa europea? Aeroescuela Xtreme Emprendedores de Hoy

Para ser operado o realizar desplazamientos, un dron no requiere un operador o conductor. En los últimos años, los drones se han empleado en actividades como el rescate, la producción audiovisual y las inspecciones en altura. Sin embargo, para cumplir con los objetivos de dichas áreas, es necesaria una formación para pilotar drones completa y certificada.

Aeroescuela Xtreme es una academia española donde se dictan cursos para aprender a controlar los drones, en los cuales se le garantiza al alumno una formación integral como piloto de dron oficial.

Programas de formación para pilotar drones en Aeroescuela Xtreme Aeroescuela Xtreme cuenta con una amplia oferta de cursos para desarrollar habilidades con drones. El más elemental es el Curso de Piloto Profesional de Drones, el cual es un nivel básico y exigido en toda Europa para poder volar cualquier aeronave no tripulada. En dicho curso se trabajan conocimientos teóricos y prácticos para pilotar el dron, no solo a nivel de aficionado, sino también en el medio laboral. Adicionalmente, el estudiante obtiene la titulación de piloto oficial. De igual forma, se ofrece el Curso de Piloto de Dron Avanzado, el cual es semipresencial y se basa en un curso oficial donde se enseña la teoría y la práctica en un campo de vuelo donde se hace énfasis en las técnicas proporcionadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

También existen Cursos de Producción Audiovisual con drones, donde se forma al alumno en habilidades para grabar vídeos y tomar fotografías desde las alturas, ya sea para cubrir eventos, películas y documentales o para piezas publicitarias. Las ventajas de estos aparatos en la industria audiovisual se traducen en ahorro de tiempo y dinero en las producciones, así como en la facilidad de adquirirlos sin necesidad de hacer una excesiva inversión. En ningún proyecto audiovisual de calidad producido en la actualidad pueden faltar unos imponentes planos tomados desde el aire.

Experiencia y diversidad para enseñar El equipo de Aeroescuela Xtreme tiene más de 15 años de experiencia volando aeronaves con el fin de realizar grabaciones y fotografía aérea para una gran variedad de propósitos. A parte de estar capacitados para impartir conocimiento, el staff de instructores de Aeroescuela Xtreme está conformado por un grupo diverso de profesionales, como pilotos e ingenieros, con amplios conocimientos técnicos en navegación y seguridad aérea.

Tener la capacidad de pilotar un dron es una habilidad cada vez más valorada y considerada en gran cantidad de áreas de la industria. Asimismo, al tratarse de un centro de formación para pilotar drones profesional acreditado por AESA, acogido a la nueva normativa europea, el título oficial que otorga la Aeroescuela Xtreme goza de un gran reconocimiento en el momento de buscar empleo a nivel nacional o internacional.

