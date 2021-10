Recomendaciones para una buena congelación de la carne, por Aacore Supply Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de octubre de 2021, 17:48 h (CET)

Para darle una vida útil más larga a los alimentos, existen distintos métodos de conservación y uno de ellos es la congelación. Durante este proceso, los alimentos se someten a temperaturas por debajo de los cero grados, donde el agua se convierte en hielo. El alimento se deseca al pasar a su estado sólido, optimizando así su conservación.

Aacore Supply es una empresa especializada en la fabricación de cámaras frigoríficas de refrigeración para superficies comerciales en toda España como fruterías, pescaderías, supermercados, floristerías, carnicerías, entre otros.

¿Por qué es importante congelar la carne? Cuando cualquier alimento se lleva a temperaturas por debajo de los 4ºC se inhibe significativamente el metabolismo de los microbios, junto a su capacidad reproductiva. En la refrigeración comercial, los productos cárnicos se pueden mantener frescos hasta por siete días, no obstante, es recomendable que no pasen más de 72 horas en los estantes de las carnicerías. Para esto, es de vital importancia un minucioso control y mantenimiento que monitoree en todo momento la temperatura de las cámaras frigoríficas donde se almacena la carne.

Si la carne es congelada a -18ºC o menos, se forman cristales en la misma. En forma de hielo, se evita que los microbios aprovechen el agua líquida para su metabolismo. En la refrigeración comercial, este cambio en el estado del agua debe llevarse a cabo de la forma más rápida posible para que los cristales sean microscópicos y no se expandan al descongelar, así la fibra muscular no se romperá. La carne cruda puede conservar sus atributos a -18ºC aproximadamente un año. En caso de que la carne haya sido envasada al vacío antes de congelarse, su vida útil podría prolongarse entre dos y tres años.

Factores para garantizar una buena congelación En muchos casos, los envases donde viene envasada la carne son permeables al aire, esto se puede reflejar en una disminución en la calidad del alimento. Con el fin de obtener un almacenamiento prolongado, es recomendable envolver porciones no muy grandes de carne en papel film o bolsas herméticas para evitar quemaduras por congelación. La mayor concentración de microorganismos en la carne se da en la superficie, ya que es el área más afectada por las diferentes temperaturas. Por este motivo, es importante prevenir al máximo las variaciones térmicas.

Aacore Supply ofrece una gran variedad de cámaras de refrigeración diseñadas pensando en las necesidades propias de cada negocio y los productos que se van a almacenar y conservar. Expandir la vida útil de los productos perecederos es un factor fundamental en todo negocio, si se trata de ahorrar dinero.

