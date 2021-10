La editorial Serie Gong en la Feria del Libro de Sevilla 2021 Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 17:38 h (CET) Fernando Iwasaki, Javier García-Pelayo, Alfonso Aguado, Luisa Grajalva, Fernando Lobo, Gervasio Iglesias, Juanma Canseco y José Sánchez firman ejemplares en la Feria del Libro de Sevilla Serie Gong, a punto de cumplir un año de vida y tras su participación en las pasadas Feria del Libro de Madrid y Valencia, avanza con velocidad de crucero y potencia su buena trayectoria con la presencia de ocho de sus autores en La Feria del Libro de Sevilla, del 22 al 31 de octubre.

La Feria del Libro de Sevilla acoge, además, las presentaciones de:

Sevilla, sin mapa , del escritor y periodista Fernando Iwasaki, el domingo 24 a las 13.00. En ella participan las escritoras Mercedes de Pablos (Diario de Sevilla) y Eva Diéz Pérez (Centro Andaluz de las Letras).

, del escritor y periodista Fernando Iwasaki, el domingo 24 a las 13.00. En ella participan las escritoras Mercedes de Pablos (Diario de Sevilla) y Eva Diéz Pérez (Centro Andaluz de las Letras). Enteógeno 2312, ópera prima del productor y director de cine Gervasio Iglesias, el viernes 29 a las 19.00. *FERNANDO LOBO con Carnaval Pop

Este es un libro de Carnaval y música, un trabajo en el que se verá cómo se entrelazan lo pop y lo popular. Se explorará la conexión entre dos mundos que se retroalimentan y se descubrirá cómo artistas diversos beben –en mayor o menor medida– de la fiesta gaditana.

*FERNANDO IWASAKI con Sevilla, sin mapa

Iwasaki muestra la grandeza de Sevilla de la mano de diferentes autores. Como Venecia, Oxford, Salzburgo y Nueva York, Sevilla es una ciudad que ha sido elegida por escritores de todas partes del mundo para formar parte de sus ensayos, memorias o ficciones.

*JAVIER GARCÍA- PELAYO con Sobre la Marcha. Vol 1.

Una autobiografía inusual en la que el que fuera mánager de Triana y otros grupos emblemáticos invita a pasear por su galería de maravillas, monstruos impensables, personajes improbables, autoridades irresponsables...

*ALFONSO AGUADO con Historias inhumanas.

Es la crónica de aventuras y desventuras de Los Inhumanos, un grupo de ‘zumbaos’ que recorren España de fiesta en fiesta. Anécdotas etílicas, vivencias extrañas y hasta seres de otro planeta conforman las memorias más disparatadas del grupo contadas por su líder.

*GERVASIO IGLESIAS con Enteógeno 2312.

La novela narra el vertiginoso viaje de Odica hacia las oscuridades más profundas del alma o quizá, no sin paradoja, hacia la iluminación total. Epopeya química a través de paisajes alucinantes habitados por criaturas alucinadas, Enteógeno 2312 actualiza a la vez el mito de Ulises y el Ulises de Joyce.

*LUISA GRAJALVA con El otro lado de la realidad.

Un libro de relatos que muestra que fuera de uno mismo existe otro lado que muchas veces no se llega a ver, y que es habitado por vidas como la de uno, por historias y circunstancias a las que no se puede ser ajenos.

JUANMA CANSECO Y JOSÉ SÁNCHEZ con En la ciudad de Cádiz…

Este libro, que toma prestado su título de la primera frase que el secretario del jurado pronuncia antes de cada fallo, es un recorrido por 44 años de coplas, 45 concursos. Lo que aconteció en el Teatro Falla durante el Carnaval democrático desde la muerte de un genio, Paco Alba, a la de otro, Juan Carlos Aragón.

