La importancia del contrato de prestación de servicios para C21 LibertyHomes Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de octubre de 2021, 17:44 h (CET)

Una agencia inmobiliaria también puede ofrecer asesoría legal y fiscal, más allá de ofrecer ayuda en el momento de comprar o vender una casa. A lo largo de los últimos años, los tipos de servicios que puede ofrecer una agencia inmobiliaria han sido motivo de problemas a nivel legal y confusión por parte de los ciudadanos.

Liberty Home Century 21 es una inmobiliaria que busca solventar todas las necesidades de sus clientes a través de la oferta de servicios integrales de asesoría y compraventa de inmuebles. Sus métodos de trabajo se caracterizan por la transparencia de sus procedimientos, rigiéndose por el acuerdo previo que se establece en el contrato de prestación de servicio.

El amplio espectro de servicios de las inmobiliarias A la hora de adquirir un inmueble, los clientes de una agencia inmobiliaria pueden recurrir a sus servicios no solo para encontrar todas las opciones disponibles en el mercado que se ajusten a sus requisitos, sino para asegurarse de hacerlo de la mejor forma. El procedimiento de compraventa de un inmueble suele ser bastante complejo y requiere de conocimientos de los que no disponen todos los ciudadanos. En ese sentido, poder contar con los servicios de asesoría legal y fiscal puede suponer un gran alivio.

Century 21 es una de las agencias inmobiliarias caracterizada por ofrecer ambos servicios, entre otros. Para aquellos clientes que lo deseen, profesionales de la compañía estudian los aspectos legales, financieros y fiscales de una propiedad, evaluando los pros y los contras de efectuar la compra. Para ello determinan la situación real del inmueble: cargas, registros, estados de la construcción, etc. Además, ofrecen asesoría en cuanto al proceso burocrático necesario para la realización de la compra, acompañando a los clientes de principio a fin. La efectividad de sus métodos radica en la prioridad que le dan al contrato de prestación de servicio previo, donde el cliente y la empresa acuerdan la ejecución de la asesoría legal y fiscal.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.