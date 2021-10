Tratamiento facial antimanchas para conseguir una piel de porcelana y otros tratamientos faciales icónicos de MiCleo&Co Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de octubre de 2021, 18:30 h (CET)

Tener una piel suave, tersa y luminosa es el sueño de muchas personas. Sin embargo, conseguirlo no es nada fácil porque se debe contar con tratamientos y productos indicados por profesionales.

MiCleo&Co es una compañía que se ha especializado en la creación de productos y tratamientos estéticos profesionales para el cuidado de la piel con ingredientes de alta calidad y resultados evidentes desde la primera aplicación en el caso de los productos, y desde la primera sesión en el caso de los tratamientos estéticos.

Disponen de una Carta de Tratamientos de estética avanzada que además personalizan una vez realizada la valoración de piel. Estos tratamientos están disponibles en el Centro Estético Experto de la marca en su base de operaciones en Majadahonda y centros colaboradores en Madrid y Barbate. Entre ellos, destaca su tratamiento facial antimanchas, despigmentante y unificador de tono MiCleo, el cual se ha vuelto popular por los buenos resultados que brinda y su precio asequible.

La Crema Piel de Porcelana es un tratamiento antimanchas, despigmentante y unificador de tono. Los resultados, al contrario que con otras cremas, se muestran rápido y no hay que esperar meses. El efecto de piel de porcelana se logra gracias a la exitosa combinación de sus ingredientes, entre los que se encuentra por ejemplo el ácido kojico. Este es obtenido de la fermentación del sake japonés, que actúa como inhibidor en el proceso de síntesis de la melanina. Gracias a este ácido con función aclaradora, se pueden contrarrestar las manchas causadas por el sol, melasmas y hasta las marcas que deja el acné. Pero el éxito del tratamiento se debe a la combinación de este con ácido Azelaíco, Arbutina y Melacare®, logrando un efecto despigmentante e iluminador e incluso afinando poros, difuminando marcas y arrugas y unificando el tono del rostro.

En el tratamiento profesional del Centro Estético Experto MiCleo&Co y sus centros colaboradores, los activos de la Crema Unificadora Despigmentante son aplicados mediante aparatología. Por esta razón, es muy eficiente y permite obtener resultados desde el primer momento. Además, se recomienda usar la crema a diario y repetir el tratamiento profesional para multiplicar sus beneficios.

Disponen de todo tipo de tratamientos faciales: varios tipos de limpieza facial e higienes, específicos para antes de un evento y para todas las edades y tipos de piel.

Rejuvenecer la piel mediante los métodos estéticos eficaces de MiCleo&Co Otro de los tratamientos faciales estrella de la casa es el tratamiento facial que permite rejuvenecer la piel sin inyecciones. Se aportan a la piel todos los ingredientes necesarios para reducir arrugas y recolocar la grasa facial mientras se reponen los niveles óptimos de hidratación y nutrición para mantenerla hidratada, luminosa y, sobre todo, con elasticidad.

A ciertas edades, el paso del tiempo se hace más evidente en la piel, sobre todo en el rostro, ya que es una de las áreas más expuestas del cuerpo. Con el fin de mejorar este problema, MiCleo&Cose ha especializado en la creación y aplicación de métodos estéticos que ayudan a contrarrestar los signos del envejecimiento.

Dos de los tratamientos faciales MiCleo más demandados para devolver la juventud a la piel El Tratamiento Renovador y Regenerador Intensivo y el Tratamiento Rejuvenecedor Intensivo. En ambos se trabaja a conciencia la epidermis para limar imperfecciones, recolocar la grasa facial y se aportan los combos de activos MiCleo, como argireline, ácido hialurónico o péptidos, entre otros. Se conducen a las capas superficiales de la piel con aparatología y se termina con terapia de masaje manual, lo que se traduce en un bienestar absoluto al terminar el tratamiento. Así se restaura la piel logrando reestructurar el volumen y las arrugas. En el Rejuvenecedor Intensivo, se incluye el tratamiento específico de contorno de ojos que disminuye ojeras y/o bolsas y relaja o difumina las temidas patas de gallo.

La piel de los jóvenes MiCleo&Co también aplica tratamientos preventivos dirigidos a personas jóvenes que quieren cuidar su piel y evitar un envejecimiento prematuro o para solucionar problemas típicos de pieles jóvenes como el acné o la piel desequilibrada.

En la adolescencia, lo importante es llevar una higiene diaria adecuada como rutina para asentar las bases de una piel sana a futuro. En su carta de tratamientos estéticos, disponen del tratamiento Higiene Facial Teenager para personas de hasta 19 años, donde además de hacer una limpieza facial adecuada y tratar posible acné y erupciones, se educa y motiva al adolescente para que adquiera una rutina de higiene facial diaria en casa.

Como novedad, MiCleo&Co acaba de lanzar un tratamiento específico para jóvenes de 20 a 30 años, edad en la que la imagen y percepción personal es vital. Su lema: “Comienza ahora a cuidar tu piel para prevenir el envejecimiento, además de mantenerla sana y en forma”.

Los jóvenes se someten a este tratamiento facial cuyo resultado aprecian muchísimo sintiendo la piel limpia en profundidad; este repara daños, marcas, brotes de acné; equilibra pieles grasas, mixtas, sensibles y secas; previene el envejecimiento prematuro; desestresa y además tiene efecto buena cara al instante.

Los interesados pueden acudir a su página web, en la cual podrán acceder a toda la información acerca de sus efectivos productos y tratamientos de estética avanzada.

