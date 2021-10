La cadena francesa Besson llega a España con la apertura de la tienda de calzado más grande de Madrid Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 16:18 h (CET) Desde el próximo 23 de octubre, los amantes de los zapatos y de la moda contarán con un nuevo punto de venta especializado en calzado para toda la familia en el C.C. Parquesur de Leganés, con más de 1.200 m2 y 6.400 referencias diferentes Una oda al estilo accesible, un himno a un look asequible. Besson, la cadena multimarca de calzado líder en Francia con más de 170 tiendas, aterriza en España, primer país por el que han apostado para expandirse fuera de sus fronteras, con la apertura en la Comunidad de Madrid de la tienda de calzado más grande de la región. Ubicada en el C.C. Parquesur Leganés, contará con más de 1.200 m2 en los que la comodidad del cliente será el centro de la experiencia de la compra.

Con una inversión de 1,5 millones de euros y un total de 11 empleados, desde el próximo 23 de octubre los lovers de los zapatos y la moda contarán con nuevo punto de venta especializado, donde encontrarán más de 6.400 referencias diferentes (3.600 artículos en verano y 2.800 en invierno), renovados periódicamente.

Con productos elaborados en España, Portugal, Francia e Italia, la nueva tienda ofrece la mayor selección de calzado para satisfacer a toda la familia (hombres, mujeres, niños y bebés) y todos los estilos (chic, casual, city, deportivo…). ¡Nada como dejarse seducir por todas las nuevas tendencias de la moda, al mejor precio y sin dejar de renunciar al estilo, la calidad y la comodidad!

Desde 1982, la exigencia ha estado en el corazón del compromiso de Besson, conciliando la elección, calidad y accesibilidad de sus artículos. Para lograrlo, la compañía francesa lleva a cabo una estrategia de abastecimiento específica que garantiza la relación calidad/precio de los productos y materias primas, especialmente el cuero, que representa el 50% de su surtido.

Famosas marcas nacionales e internacionales confían en Besson, como: Dockers, Pablosky, Geox, Puma, Gioseppo, Skechers, Levi´s, Laura Vita o Mjus. También cuentan entre las marcas a la venta con firmas responsables como Natural World o Love our Planet.

Este nuevo establecimiento se divide en dos áreas de venta distintas. Por un lado, a la entrada de la boutique se encuentra el Show Room, donde se presenta una selección de nuevos zapatos de vanguardia, complementos y marroquinería. Y, por otro lado, en el resto de la tienda se puede descubrir todos los modelos y líneas de productos disponibles para hombres, mujer, niños y bebés. Además, la tienda también cuenta con un Sneakers Shop, un mural íntegramente dedicado a las marcas de zapatillas y ropa deportiva.

Como marca responsable con el medio ambiente, Besson quiere revolucionar la industria de la moda con proyectos para hacer del desarrollo sostenible una realidad cotidiana en la vida de la empresa. Por ello, cuenta con el prestigioso programa BessonForChange, que incluye acciones como: potenciar el uso del cuero, perfecto para la economía circular, crear productos eco-diseñados y promover empaques eco-responsables, además de reducir el consumo de energía y organizar labores de recolección de calzado de segunda mano.

Para Ricardo Palma Huete, Country Manager de Besson Calzados España, que “España sea el primer país donde expandir nuestros servicios y ofrecer a todos los amantes de los zapatos nuestra gran selección de artículos de calidad a un precio especialmente atractivo supone una firme apuesta por el mercado nacional. Nuestra meta es adaptarnos siempre a las tendencias y al estilo de cada temporada, sin renunciar a la comodidad, e inspirándonos en todo el mundo para que nuestros clientes puedan encontrar zapatos para toda la vida”.

A esta inauguración, la compañía tiene previsto sumar dos aperturas más en 2022 en su objetivo de consolidarse en el país.

