Maria Petit, embajadora de Fundación Adecco, comparte su historia vital en Navarra

En las instalaciones del Cima Universidad de Navarra ha explicado a los empleados cómo afrontó la discapacidad tras perder la vista a los 17 años En el marco del proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco, la comunicadora Maria Petit ha impartido su ponencia “Todos somos capaces” en el Cima Universidad de Navarra. Partiendo de su testimonio vital —perdió la vista a los 17 años tras un accidente de moto— Maria consigue poner en valor las actitudes habitualmente presentes en las personas con discapacidad (espíritu de superación, motivación o habilidad para reinventarse), así como eliminar prejuicios en las empresas, promover estrategias de Diversidad e Inclusión y, en definitiva, generar entornos más inclusivos, proclives a la incorporación de personas con discapacidad.

Maria forma parte del equipo de embajadores de la Fundación Adecco desde abril de 2019. Junto a otros referentes del ámbito de la discapacidad como Pablo Pineda, Raquel Domínguez, Edu Carrera, Desirée Vila, Juan Manuel Montilla “El Langui” y David Aguilar “Hand Solo”, colabora en derribar las barreras que aún se encuentran las personas en riesgo de exclusión social para acceder al mercado laboral. La labor de Maria y del resto de embajadores se basa en sensibilizar a entornos empresariales a través de jornadas con empleados, pero también con jóvenes en escuelas y centros comprometidos con la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

Un 13% más de desempleados con discapacidad tras la pandemia

Esta jornada se celebra en un contexto en el que se contabilizan en Navarra 1387 personas con discapacidad registradas como demandantes de empleo, una cifra que se ha incrementado un 13% con la pandemia (en 2020 la cifra se situaba en 1226).[i]

La Covid-19 ha supuesto un agravante para la inclusión laboral de estas personas, al haber afectado a sectores esenciales en los que habitualmente se empleaban y aumentado las exigencias para muchas posiciones, sobre todo en el ámbito digital. En este escenario, resulta esencial reforzar la labor de sensibilización para que las personas con discapacidad no se queden atrás y puedan formar parte de una recuperación económica inclusiva.

La autonomía y la inclusión social ante la discapacidad

“Cuando me quedé ciega, pensé que nunca volvería a ser autónoma, pero gracias a mi entorno, a mi perro-guía Tavish y a las tecnologías he logrado alcanzar muchos sueños. Las personas con discapacidad tenemos muchas capacidades”, ha comentado Maria. A través de la charla “Todos somos capaces” ha querido destacar la importancia que la autonomía y la capacidad de adaptación tienen en la vida de cualquier ser humano; al tiempo que ha recomendado no caer en la sobreprotección que el entorno más cercano suele tener hacia las personas con discapacidad. La inclusión a través del empleo es el recurso por excelencia para que las personas con discapacidad puedan llevar una vida lo más autónoma e independiente posible.

Del mismo modo, ha mostrado su agradecimiento al trabajo que se lleva a cabo desde centros como el Cima: “En este último año hemos sido más conscientes que nunca de la importancia que tiene la investigación científica, que es clave para el futuro de nuestra sociedad, y más aún para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad”.

María Mora, gerente del Cima Universidad de Navarra, ha querido destacar que, “dentro de nuestra misión de servicio a la sociedad, pensamos que iniciar esta colaboración con la Fundación Adecco era necesario para avanzar y ayudar en la integración de personas con discapacidad”.

Por su parte, Marta Basterra, directora regional de la Fundación Adecco en Navarra, cree que “testimonios como el de Maria son de gran impacto para derribar esos prejuicios y estereotipos negativos que a menudo siguen asociándose a las personas con discapacidad y que impiden extraer todo el potencial que la diversidad puede aportar a la sociedad. Las personas con discapacidad suelen ver reforzados atributos que se convierten en garantía de éxito en el ámbito del empleo como la adaptación o el esfuerzo para alcanzar cualquier meta”.

[i] Informe El empleo de las personas con discapacidad 2020 (SEPE)