SeedRocket, BStartup de Banco Sabadell y Wayra buscan startups en fase seed en seis ciudades españolas

Venture on the Road aterrizará en seis ciudades españolas en su quinta edición para buscar las mejores startups en fase seed. El evento itinerante está organizado por SeedRocket, BStartup de Banco Sabadell, y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma en esta edición como colaborador Google for Startups El programa vuelve al formato físico tras la última edición en la que tuvo que adaptarse a un formato digital debido a la pandemia. En cualquier caso, en esta edición mantiene sus objetivos: buscar el mejor dealflow de cada región y dar la posibilidad a las startups en fase seed de presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad.

En esta edición, Venture on the Road visitará seis ciudades españolas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los dos hubs tecnológicos de referencia en España. En concreto, el evento llegará hasta Sevilla, Gijón, Vigo, Bilbao, Murcia y Valladolid.

La convocatoria está abierta a través de la web de Venture on the road y, entre los requisitios necesarios para poder participar, destaca que sean empresas constituidas, con mínimo un producto o servicio desarrollado, que estén lideradas por un emprendedor dedicado a tiempo completo al proyecto, y con foco en un mercado internacional.

El ganador nacional de esta quinta edición recibirá como premio un paquete de ayudas de todos los partners para consolidar su startup. En concreto, el pack incluye:

Asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup .

por valor de 3.000 euros ofrecido por Participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores (la 28 edición en noviembre de 2022, tras el último evento de este roadshow) y 3 horas de asesoramiento de SeedRocket.

(la 28 edición en noviembre de 2022, tras el último evento de este roadshow) y 3 horas de asesoramiento de SeedRocket. Acceso durante 6-12 meses a las oficinas de Wayra , así como acceso fast-track a sus eventos patrocinados, agenda de contactos, apoyo en comunicación, y acceso a sus talleres y formaciones.

, así como acceso fast-track a sus eventos patrocinados, agenda de contactos, apoyo en comunicación, y acceso a sus talleres y formaciones. Premio de Google for Startups: el ganador final de esta V edición será parte del programa de nativos digitales de Google Cloud contando con hasta $25,000 en créditos válidos durante 9 meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform + acceso a Google for Startups Campus Madrid durante 6 meses. Por su parte, el ganador de cada ciudad podrá ser parte del programa de nativos digitales de Google Cloud Platform con $10,000 en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

Además, todas las startups seleccionadas para participar en este roadshow, pasarán al fast track del proceso de selección del Campus de Emprendedores (28 edición), que se celebrará en noviembre de 2022.

Andalucía, primera parada de esta V edición

La primera parada de esta cuarta edición de Venture on the Road será en Sevilla, donde el próximo día 11 de noviembre se celebrará un encuentro gracias a la colaboración de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. En el acto participará Marcos Alves de la farmaceútica LUDA Partners, que sobre todo es conocido por haber fundado la app de reservas de restaurantes The Fork antes El Tenedor, (adquirida en 2014 por Tripadvisor) y por ser inversor de startups como Katoo o Agrosingularity.