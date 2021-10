RoomRaccoon, software de gestión hotelera de alta tecnología, presente en el Tourism Innovation Summit 2021

RoomRaccoon, empresa proveedora de un software de gestión hotelera Todo en Uno, estará presente en el Tourism Innovation Summit-TIS, que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre en el FIBES de Sevilla RoomRaccoon, empresa proveedora de un software de gestión hotelera Todo en Uno, estará presente en el Tourism Innovation Summit-TIS, que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre en el FIBES de Sevilla.

Bajo el lema “Restart, the new ways of travel”, TIS 2021 abordará la digitalización como uno de los principales retos del sector turístico.

Gracias a su participación en esta cumbre, RoomRaccoon tendrá la oportunidad de presentar, en su stand, a los asistentes su sistema que combina un PMS (Property Management System) diseñado por hoteleros, el channel manager más rápido del mundo y un motor de reservas 100% integrado. Todo ello, en una sola plataforma.

A través de la automatización inteligente, RoomRaccoon impulsa el crecimiento de los ingresos de los hoteles mediante el análisis en tiempo real y la optimización de precios de acuerdo a la probabilidad de venta de habitaciones. Además, ofrece posibilidades de upselling y otros servicios a los huéspedes de manera automática.

Carlos Vázquez de Castro, Country Manager para España, ha destacado que “RoomRaccoon es una solución de hoteleros para hoteleros muy adecuada, sobre todo, para propietarios de establecimientos independientes que desean competir en un mercado cada día más competitivo, ayudándoles, no solo a incrementar sus ingresos, sino también a sacarle el máximo partido a su establecimiento y mejorando la experiencia del cliente”.

RoomRaccoon ha sido reconocido durante dos años consecutivos como el “Mejor Sistema Todo en Uno de Gestión Hotelera del Mundo” por Hotel TechAward. El prestigioso galardón ha sido concedido por Hotel Tech Report, la plataforma de análisis de tecnología aplicada al sector hotelero más importante del mundo. Además, RoomRaccoon ha sido premiado con la “Elección de los hoteleros” y con “El mejor lugar para trabajar” en los premios de tecnología hotelera.

Acerca de RoomRaccoon

RoomRaccon es una startup holandesa fundada en 2017 en Breda fruto del trabajo conjunto de la propietaria de un hotel boutique y de un ingeniero de software. Desde sus inicios, el objetivo de la empresa es revolucionar el sector hotelero a nivel mundial ofreciendo el software de gestión hotelera más completo del mundo. Actualmente, RoomRacoon cuenta con presencia en diez países de la región EMEA y avanza exitosamente hacia América.