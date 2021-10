Sibari Republic explica por qué es importante usar ácido hialurónico a diario en la rutina facial Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 16:30 h (CET) El otoño es la estación ideal para ayudar a la piel a recuperarse de los estragos y excesos del verano y prepararla para los rigores del invierno, y el ácido hialurónico es un activo que la hidrata en profundidad, trata la sequedad y estimula la formación de colágeno y elastina. Aunque no sirve cualquier hialurónico, es fundamental que sea de altísima calidad. Sibari Republic cuenta con productos como el Sérum Origin, con concentraciones de A.H del 1% en alto y bajo peso molecular, el máximo óptimo El sérum debe convertirse en un básico de belleza obligatorio en el neceser. Es un producto potente y lleno de cualidades para fortalecer la piel, rellenar los surcos de las arrugas, y dotar de grandes cantidades de agua al rostro. Sin embargo, tan importante como saber qué sérum se elige, es la forma de aplicarlo para sacarle el máximo partido. Sibari Republic da los tips para saber cómo usar este producto tan apreciado en cosmética.

Así se debe aplicar el sérum facial

Primero, hay que limpiar muy bien la cara. El sérum facial debe aplicarse siempre sobre la piel limpia, caliente y ligeramente húmeda.

A continuación, para abrir los poros, con una toalla ligeramente humedecida en agua, hay que dar pequeños toquecitos sobre el rostro.

Después, poner 2 o 3 gotitas del producto en la zona del centro de la frente, nariz, mentón y pómulos y, extiende con las yemas de los dedos, haciendo movimientos circulares desde dentro hacia afuera. También es importante llegar hasta la zona del cuello y escote. ¿Un plus? El sérum de Sibari Republic también es apto para el contorno de ojos, consigue rellenar las arrugas y líneas de expresión que suelen aparecer en la zona.

Para terminar, cuando el sérum esté seco (en un margen de dos o tres minutos), hay que seguir con la rutina de belleza habitual (aceites, crema para los ojos y crema hidratante). Después, la piel estará lista/o para el maquillaje.

El Sérum Origin es una fórmula para un efecto reparador e hidratante intenso que además previene líneas de expresión, signos de fatiga, evita la deshidratación, ilumina, revitaliza la piel y cuenta con una acción reparadora, rellenadora de surcos y regeneradora. Poco más se le puede pedir. Además, no contiene fragancia, está dermatológicamente testado y es para todo tipo de pieles.

Acerca de Sibari Republic

Sibari Republic es una marca de cosmecéutica unisex creada por expertos científicos en el Centro Tecnológico de Álava. La firma ha aumentado la eficacia de los ingredientes activos en sus productos y todos están elaborados con materias primas puras de la mejor calidad a una concentración eficaz. Por eso los productos Sibari Republic alcanzan un efecto máximo avalado de larga duración.

La firma ha sido creada por un equipo de científicos en activo que trabajan cada día confiando en el conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los mejores cosmecéuticos.

