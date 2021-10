Un buen reportaje fotográfico, la clave para agilizar la venta de una vivienda, según Inmobiliaria Núcleo

Muchas viviendas se venden de forma más difícil debido a la mala calidad de las fotografías. Hacer que una vivienda parezca un hogar de revista aumenta las posibilidades de venderla. Un reportaje fotográfico profesional lo hace aún más sencillo Portales inmobiliarios, redes sociales, escaparates de agencias inmobiliarias, revistas, etc., todos los medios son buenos cuando un propietario quiere anunciar su vivienda para venderla. Estos son, además, los primeros lugares donde acuden las personas a la hora de buscar un nuevo hogar. No obstante, una gran parte de las viviendas pasan desapercibidas a causa de las fotografías que los vendedores aportan de su inmueble. La alta competencia acecha y hace a los propietarios buscar nuevas alternativas para conseguir que su vivienda destaque por encima de las demás y no se pierda entre tantas posibilidades.

Inmobiliaria Núcleo, una red de inmobiliarias de la provincia de Alicante con más de 10 años de experiencia en el sector, explica la importancia de realizar un buen reportaje fotográfico para vender la vivienda. “Un buen reportaje fotográfico para la vivienda es como el book de una modelo y es la clave para agilizar la venta de un inmueble. Es fundamental plasmar toda la belleza del hogar en fotografías profesionales, para garantizar una venta más rápida de la misma. Nuestra cámara Matterport 3D es uno de los secretos de nuestras ventas, además del gran trabajo de nuestros profesionales asesores” explica Inmobiliaria Núcleo.

Inmobiliaria Núcleo recomienda, además, preparar la vivienda antes de realizar las fotografías. Cuando uno se hace fotos a sí mismo para subir a las redes sociales, no se las hace de cualquier forma y con la vivienda no debe ser menos. Es importante encender luces, abrir persianas, retirar todos aquellos elementos que ocupen espacio y retirar la decoración innecesaria, como por ejemplo las fotografías familiares. Es importante mostrar que la vivienda tiene mucha luz y espacio. Algo que no se debe olvidar a la hora de fotografiar la vivienda es mostrar también las zonas comunes, ya que estos espacios también los utilizará el futuro propietario de la vivienda.

El segundo consejo que da Inmobiliaria Núcleo es que nada de hacer fotos con el móvil. Si es posible, el propietario debe optar siempre por la fotografía profesional. Uno de los secretos que tiene Inmobiliaria Núcleo para vender un hogar es su cámara Matterport con la cual hacen tours virtuales en 3D de la vivienda, para crear una experiencia realista de una visita a la vivienda. De esta manera, cuando las personas visitan los portales inmobiliarios y encuentran la vivienda, pueden verla de forma más detallada. Con las fotografías en 3D se puede apreciar mejor el espacio real de la vivienda, cosa que no es posible con las fotos normales, en 2D.