NVIDIA presenta el juego en la nube de nueva generación

Será proporcionado por el superordenador gaming más potente jamás construido NVIDIA ha presentado hoy su plataforma de juego en la nube de nueva generación, que empleará la tarjeta gráfica GeForce RTX™ 3080 y que estará disponible a través de una subscripción de alto rendimiento de GeForce NOW™.

La subscripción RTX 3080 de GeForce NOW proporciona acceso al mayor salto generacional en la historia de GeForce®, asegurando la mayor resolución y la tasa de imágenes por segundo más elevada desde la nube, así como la latencia más baja. Cada GeForce NOW SuperPOD en la nube está compuesto por más de 1000 GPU con más de 39 petaflops de potencia gráfica. Cada instancia ofrece un rendimiento de 35 teraflops, casi el triple que una Xbox Series X.

“El mundo del videojuego está experimentando una gran expansión a la par que la tecnología ofrece nuevas posibilidades y experiencias. Existen más géneros que nunca. Las líneas entre gaming, deportes, arte y sociedad cada vez están menos definidas en los videojuegos”, dijo el fundador y CEO de NVIDIA, Jensen Huang. “Mientras seguimos impulsando la tecnología gaming más avanzada con GeForce RTX, hemos dedicado la última década a ajustar y expandir el juego en la nube de GeForce NOW, con el objetivo de ofrecer la mejor plataforma gaming a cualquier persona con un ordenador. Estoy muy contento de poder anunciar nuestro GeForce NOW SuperPOD de segunda generación, que supone un paso de gigante”.

Videojuegos de nueva generación en casi cualquier dispositivo

La nueva subscripción RTX 3080 de GeForce NOW permite ejecutar videojuegos hasta 1440p en PC y Mac, 4K HDR en NVIDIA SHIELD®, y hasta a 120 FPS en las aplicaciones de PC, Mac y Android. Los miembros GeForce NOW RTX 3080 tendrán acceso exclusivo a los servidores en la nube equipados con la RTX 3080, y podrán disfrutar de las sesiones de juego más extensas así como de un mayor control en los ajustes dentro de los juegos.

Aprovechando la tecnología NVIDIA Adaptive Sync, GeForce NOW reduce la latencia del sistema y sincroniza los frames para proporcionar el juego en la nube más suave y con la latencia end-to-end más baja. Mientras la mayoría de los usuarios podrán percibir una reducción en la latencia notable, los miembros RTX 3080 observarán los grandes beneficios de la sincronización a tasas de refresco altas cuando jueguen a 120 FPS. En el modo de latencia más baja, estos miembros se beneficiarán de una latencia de 60ms, comparable a las últimas videoconsolas.

Los títulos más jugados

Los miembros de GeForce NOW pueden acceder a más de 1.100 juegos, y cada jueves se lanzan nuevos títulos. Esta semana habrá 9 incorporaciones, destacando la llegada de New World.

La biblioteca incluye muchos de los videojuegos más jugados del mundo, con títulos gratuitos como Fortnite, DOTA 2, Apex Legends, Destiny 2 y muchos otros. Los usuarios de GeForce NOW también tendrán acceso a muchos de los próximos lanzamientos compatibles con el trazado de rayos, entre los que se incluyen: Far Cry 6, New World, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Dying Light 2 y NARAKA: BLADEPOINT.

Entre los juegos añadidos recientemente, destacan algunas de las franquicias más populares de Electronic Arts: Battlefield, Mirror’s Edge, Unravel y Dragon Age.

Disponibilidad y precio

Los miembros con cuentas Fundadores y Prioritaria podrán beneficiarse del early access para reservar GeForce NOW RTX 3080 a partir de hoy. La subscripción de 6 meses cuesta 99,99€, y estará disponible en América del Norte en noviembre y en Europa en diciembre. La reserva se desbloqueará para todo el público la semana que viene, dependiendo de la disponibilidad. Las cuentas son limitadas. Los miembros con subscripción Prioritaria mantendrán el precio de 9,99€ al mes, y tendrán acceso a servidores con RTX, sesiones de duración extendida y acceso prioritario a los juegos. Las nuevas cuentas Prioritarias también podrán reservar una membresía RTX 3080 una vez hayan completado el registro.