Dai Imperial Cosmetics explica cómo es la rutina de belleza facial de las mujeres asiáticas

jueves, 21 de octubre de 2021, 15:50 h (CET) La piel impecable, radiante y saludable es un signo de verdadera belleza en la cultura asiática. Su rutina de belleza facial requiere de pocos, pero efectivos productos que cubren varias necesidades al mismo tiempo, enfocándose en la limpieza, hidratación y luminosidad de la piel. Dai Imperial Cosmetics, la primera firma de Alta Cosmética Asiática, revela los trucos que utilizan las asiáticas para lucir una piel radiante, libre de imperfecciones y con una textura de porcelana Doble limpieza facial, el secreto mejor guardado de las asiáticas. Es, en realidad, un ritual sencillo. La doble limpieza facial consiste en realizar dos pasos para retirar cualquier tipo de residuos de la superficie de la piel; en el primero, se retiran todo tipo de impurezas oleosas como el maquillaje y el sebo, con un limpiador en leche, aceite o crema; y, en el segundo, todas las impurezas acuosas y células muertas con agua y una fórmula en gel o espuma. Para finalizar el ritual, se enjuagan con agua muy fría para cerrar los poros.

Exfoliación, un paso imprescindible para mantener un cutis sano. Las mujeres orientales recomiendan usar dos veces a la semana un exfoliante para eliminar las células muertas de la piel que bloquean los poros y evitan la absorción de los ingredientes clave. Algunas, también recurren a incorporar en su rutina cepillos de cerdas suaves para estimular la circulación, mantener la piel tonificada y luminosa.

Tonifican la piel. En la rutina de belleza de toda asiática no falta el tónico, pero nunca uno que tenga alcohol, así mantienen balanceado el PH natural de la piel, mientras la suaviza, hidrata y prepara para absorber mejor las esencias y los sueros que siguen el tratamiento. Los tónicos con manzanilla o agua de rosas para limpiar y clarificar.

Una mascarilla al día. Aunque suene excesivo, las mujeres asiáticas usan mascarillas de algodón o sheet masks todos los días para iluminar, nutrir, detoxificar, exfoliar, hidratar o para calmar la piel. Sus favoritas son las de vitamina C, baba de caracol o té verde.

Masajes en la piel. Para ellas, el éxito de un cutis radiante se debe a cómo se aplican las cremas y productos cosméticos. Los masajes faciales estimulan el sistema linfático, elimina toxinas y ayudan a la circulación haciendo que la piel se reafirme, desinflame y mantenga sus rasgos.

Toallas heladas. Este es un método muy popular en Asia para reafirmar la piel y cerrar los poros después de limpiarla. Mojan una toalla en agua helada con hielos y la colocan sobre la cara limpia antes de la crema de noche.

Agua de arroz, el ingrediente clave para una piel de porcelana. Una receta milenaria, considerada como el secreto de las geishas. Tiene propiedades astringentes ideales para controlar la grasa y cerrar los poros, por lo que es una excelente limpiadora. También, sirve para retrasar la aparición de arrugas y líneas de expresión.

Alimentación. Las mujeres asiáticas saben que una piel sensacional empieza por cuidarse desde el interior, por ello, su dieta es rica en pescado, té verde, tofu, verduras y frutas.

A continuación, Dai Imperial Cosmetics presenta sus mejores productos para incorporar en una rutina facial perfecta:

Phoenix Limpiadora 2 en 1 Flor Imperial

Desmaquilla y limpia la piel de células muertas dejando el rostro suave e hidratado. Su uso continuado reduce las manchas. Con acción antioxidante y regeneradora.

PVP 18 euros

Tónico refrescante intenso

Este tónico penetra rápidamente en las células, aportando frescor, elasticidad y efecto tensor a la piel

PVP 34.90 euros

Blue Love Gel

Hidrata las células cutáneas por medio de ósmosis. Crea una micropelícula nutritiva que hidrata y revitaliza la piel. Mejora la piel seca y estropeada. Su uso regular sanea, da color, suaviza y purifica la piel gracias a la hierba medicinal conocida como Lágrima de Job y al ácido hialurónico.

PVP 39.90 euros

Icy Snow Cream

Crema elaborada con una fórmula basada en hierbas tradicionales de la antigua China, como la lágrima de Job. Tras su aplicación, la piel se siente fresca, sedosa e hidratada.

PVP 39.90 euros

Gel hidratante de contorno de ojos

Gel hidratante de contorno de ojos Jin Si Lai. Su uso continuado reduce las líneas de expresión e ilumina la mirada. Es rico en propiedades hidratantes y ayuda a aumentar la producción natural de colágeno.

PVP 35 euros

Roller masajeador de cuarzo imperial con efecto lifting

PVP 20 euros

Crystal Mask

Mascarilla reparadora e intensa. Para todo tipo de piel. Hidrata las células cutáneas y revitaliza la piel. Mejora la piel seca y estropeada suavizándola profundamente. Por su contenido en vitamina C, purifica el cutis y lo tersa por efecto del ácido hialurónico. Se recomienda usar 1 o 2 veces por semana, dejándola actuar 45 minutos.

PVP 39.90 euros

Acerca de Dai Imperial Cosmetics

Dai Imperial Cosmetics es una de las marcas con mayor tradición e historia de Asia. Fundada en el año 1628, sus productos de belleza eran utilizados por la Asia Imperial. El nombre de la marca hace referencia a su cosmetólogo fundador, Dai Chun Lin, que proveía las cremas a emperadores y concubinas de la época.

Su filosofía se centra en que un producto de cosmética no sólo es bueno para la piel, sino para la propia salud de la persona.

Su exquisito y llamativo packaging está elaborado con porcelana china, para mantener la calidad y las propiedades de los ingredientes.

Con más de cuatro siglos de historia, Dai Imperial Cosmetics ha llegado a España para ofrecerte la oportunidad única de utilizar la cosmética china de las emperatrices imperiales de Oriente.

daichunlin.eu

