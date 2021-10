Across Logistics integra el SGA de Generix con la plataforma e-commerce Shopify

Across Logistics, compañía 3PL con un completo paquete de servicios especialmente dirigidos a la logística internacional, integra el sistema de gestión de almacén de Generix Group, editor de soluciones colaborativas para la cadena de suministro, con la plataforma de Shopify, empresa canadiense de comercio electrónico que se encarga de ofrecer una serie de servicios para simplificar la gestión de la tienda online para los pequeños comerciantes Across Logistics continúa su estrategia de crecimiento a partir de una posición bien consolidada como proveedores de un conjunto de servicios específicos como depósito aduanero y de productos peligrosos, de refrigerados, perecederos, etc. El objetivo de Across Logistics es seguir mejorando su servicio integral en cada paso de los procesos abriéndose a ofrecer siempre el mejor servicio logístico, siguiendo su norma de no transmitir problemas a sus clientes sino ofrecerles soluciones.

A principios de 2021 Across Logistics optó por el Sistema de Gestión de Almacén (SGA) de Generix con objeto no solo de mejorar la operativa de su almacén en Valencia sino también para poder ofrecer servicio a sus clientes de e-commerce. En este momento Across Logistics ya está actuando con algunos clientes internacionales del otro lado del Atlántico como Hub de distribución para todo Europa y en esa tarea el Sistema de Gestión de Almacén, Generix WMS es una herramienta fundamental para la gestión de almacén y la facturación.

El sistema de gestión de almacén habitualmente trabaja en conexión con los respectivos ERPs de los clientes, sin embargo, la novedad en esta ocasión es que el SGA se ha integrado directamente con el Market Place de Shopify, una de las plataformas de mayor crecimiento en materia de e-commerce y que alguno de los clientes de Across Logistics utiliza para su operativa de negocio. Esta primera integración con una herramienta diferente a las habituales demuestra la solidez y versatilidad del SGA de Generix y su capacidad para servir a las necesidades de la logística online, con sus especiales características y exigencias.

“Hoy en día, para ofrecer un servicio de alta calidad es importante trabajar en un entorno conectado y automatizado. Gracias a Generix Group, la realización de este proyecto nos ha permitido adquirir el ¨know how¨ necesario para integrarnos con Marketplaces ofreciendo a nuestros clientes servicios de venta B2B y B2C” comenta Giuseppe Di Martino, IT & Project Manager de Across Logistics

"Las compañías punteras de 3PL, como Across Logistics, son conscientes de la importancia del e-commerce y de la necesidad de ofrecer servicios adaptados a un modelo comercial online que ha revolucionado el mundo logístico y ante el que deben ser capaces de dar respuesta con soluciones tecnológicas sólidas y eficaces como las de Generix, que les garanticen la mejor atención a sus clientes y su propia rentabilidad. Estamos orgullosos de poder acompañarlos en este proceso”, apunta Philippe Ducellier, Director General de Generix Group Spain