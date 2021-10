El musical familiar Día de los Muertos, la producción destacada de la nueva programación del Teatro de Archena Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de octubre de 2021, 15:55 h (CET)

Después de aproximadamente un año y medio de inactividad debido al cierre de las salas por la pandemia, el Teatro Villa de Archena vuelve a abrir sus puertas al público esta temporada de otoño. Lo hace por todo lo alto, con 14 actuaciones, de entre las cuales destaca el musical familiar “Día de los Muertos, El Musical”.

Esta producción tiene como tema principal la trama de la película animada de Disney Pixar llamada COCO, ambientada en la celebración tradicional del Día de los Muertos en México. Las entradas ya están disponibles a través de la web de Entradas Total.

Día de los Muertos El Musical transmite un mensaje profundo de superación y esperanza El próximo 31 de octubre se estará realizando en el Teatro Villa de Archena una obra musical llamada El Día de los Muertos El Musical, un espectáculo orientado a toda la familia que estará basada en la película COCO. Con un elenco de 8 actores, el papel protagonista que encarna a Miguel será interpretado por Alfonso De la Cruz, ex concursante de Operación Triunfo en la edición 2018. La obra musical es una historia de superación y de esperanza, que narra lo ocurrido años después que el niño Miguel cruzara vivo hacia la tierra de los muertos en busca de su pariente. El mensaje principal es que siempre habrá una segunda, tercera y todas las oportunidades necesarias para aquellos que son capaces de perdonar de forma sincera. La obra de El Día de los Muertos marcará el inicio de la reciente reapertura del Teatro Villa de Archena.

Una obra creada por profesionales del arte El musical del Día de los Muertos está creado y dirigido por Marty Orión, cantante latinoamericano que actualmente se encuentra en España trabajando bajo su productora MY Producciones Ibérica, por medio de la cual produce grandes musicales. Dentro del musical, también se presentarán temas originales tales como Perdóname,una composición de Eduardo Imbelloni, compositor y productor de artistas como Diego Torres, Zumba, Marty Orión, Nickelodeon, entre otros. Desde la página web de Entradastotal.com ya se pueden adquirir las entradas para el musical que se presentará en este importante teatro en Murcia, donde se dará comienzo a la gira por toda España, que tendrá como segunda parada el Auditorio de Torrevieja el día 6 de noviembre. Además, por medio de la plataforma también se pueden adquirir entradas para otra gran variedad de eventos, tales como conciertos en Murcia, festivales, teatros, etc.

Las entradas al musical por medio de Entradas Total tienen un coste de 5€ y, desde allí, también se pueden seleccionar los asientos.

