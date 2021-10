Helen Doron gana el premio de bronce en los premios 2021 Stevie® Awards para mujeres del mundo empresarial Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 14:38 h (CET) Helen Doron Educational Group recibió el premio a la respuesta corporativa más valiosa por su gestión durante la pandemia del COVID19 Helen Doron Educational Group ha anunciado que recientemente recibió el Premio de Bronce de los prestigiosos Stevie® Awards para Mujeres Empresarias, un certamen que se celebra en honor a las mujeres ejecutivas, emprendedoras, empleadas y las empresas mundiales que dirigen mujeres en todo el mundo. Los Stevie® Awards son conocidos por ser los premios empresariales más importantes del mundo. Los ganadores de los premios son determinados gracias a la puntuación que otorgan más de 160 profesionales de negocios internacionales, trabajando en ocho jurados. Recibir este prestigioso reconocimiento es un gran honor para toda la red de franquicias de Helen Doron English.

Helen Doron Educational Group ganó el premio de Bronce en la categoría de “Most Valuable Corporate Response” (“Respuesta corporativa más valiosa” en español) por su gestión global durante la pandemia del COVID19. En esta categoría participaban más de 1.500 proyectos. Otras empresas que recibieron premios en las categorías de “Respuesta COVID-19” fueron IBM, Hilton, Turtle Tots y otras empresas mundialmente aclamadas.

Los premios “Stevie® Awards” son elegidos por un jurado muy distinguido, que incluye a ejecutivos, emprendedores y educadores de los negocios más respetados del mundo. Este jurado quedó muy impresionados con los esfuerzos de la compañía Helen Doron English, especialmente en los últimos años marcados por la pandemia mundial. Algunos de los miembros del jurado realizaron estos comentarios al respecto:

“Una respuesta maravillosa para brindar oportunidades de aprendizaje atractivas durante el COVID19. Esencial para los niños y sus padres. Ofrecieron un valor adicional a un costo mínimo o sin costo alguno, apoyando el desarrollo multilingüe de los niños, algo esencial en un entorno tan globalizado. Gran logro ".

“Su trabajo para mantener a los niños entretenidos, educados y ocupados de manera constructiva durante la pandemia fue muy importante. Asombrosa capacidad de respuesta para adaptar su trabajo a las necesidades inesperadas. Bien hecho."

“Una propuesta sobresaliente, una de las mejores que he leído. La documentación de respaldo fue excelente, con una iniciativa que han podido aprovechar niños de todo el mundo. Felicidades."

“Revolucionario aprendizaje online gracias al uso innovador de la tecnología. Además, las comunicaciones con los padres fueron útiles y efectivas".

La directora ejecutiva y fundadora, Helen Doron, comenta: “Al igual que en los tres premios Global Franchise Awards y el Women in Business Award que recibimos anteriormente, recibir este premio es un auténtico honor para todos los miembros de nuestra red, ya que seguimos brindando el apoyo y la orientación necesarios para conseguir los logros comerciales y educativos durante esta inesperada pandemia global."

Asimismo, Doron añade: "Ganar este premio pone en relieve nuestro compromiso de brindar soporte 24 horas al día, 7 días a la semana a nuestros franquiciados, poniendo en alza la importancia de responder positivamente a una crisis, y utilizarla como una oportunidad para extender la marca. Nuestros franquiciados y maestros están muy agradecidos por todos los materiales proporcionados. Muchos de ellos aumentaron el número de estudiantes durante la pandemia, ya que los padres necesitaban opciones educativas alternativas para mantener a sus hijos ocupados y aprendiendo mientras estaban en casa. Nuestro equipo pedagógico se amplió para incluir a nuevos formadores de profesores en todo el mundo, y juntos creamos más de 800 lecciones interactivas online en un mes. Capacitamos a más de 4,000 maestros activos y mantuvimos el aprendizaje de nuestros estudiantes pese al confinamiento, gracias al trabajo de todos nuestro equipo.

Para concluir con las siguientes declaraciones: "además de las más de 800 lecciones online, también se enviaron consejos diarios a los padres, para que supieran que contaban con nuestro apoyo a la hora de crear actividades estimulantes que los niños podían hacer en casa. Nuestro objetivo era ayudar a las familias para que pudieran aprovechar el tiempo en casa. Se ofrecieron juegos gratuitos, actividades, videos educativos e incluso lecciones completas a través de diversos canales digitales. ¡Gracias a todos los miembros de la familia Helen Doron, incluidos todos nuestros franquiciados, maestros, estudiantes y padres, ya que todos ustedes son una parte integral de nuestro éxito!"

Más que un negocio. Una forma de vida.

Galardonado con el “premio Stevie” de bronce a la respuesta corporativa más valiosa 2021, la mejor franquicia para niños y educación en 2019 y líder en tutoría global 2020 y 2021, Helen Doron Educational Group se fundó en 1985 para enseñar inglés a niños y tiene más de 1.000 centros de aprendizaje en 38 países. La metodología innovadora y probada de Helen Doron es la inspiración creativa detrás de la franquicia insignia de la empresa, Helen Doron English. Hasta la fecha, el Grupo ha enseñado a casi tres millones de niños a hablar inglés. La red de franquicias se está expandiendo rápidamente mientras mantiene sus valores fundamentales y su espíritu comunitario, combinados con el éxito empresarial. La apertura de nuevas franquicias sigue siendo uno de los objetivos de la marca, para penetrar en nuevos mercados, expandir su rico contenido educativo y continuar rompiendo límites en la educación infantil.

Para obtener más información sobre cómo abrir una franquicia Helen Doron English escribe a spain@helendoron.com o visita https://helendoron.es/franchising/

