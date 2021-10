homespot lleva Internet de alta velocidad a la España vaciada Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 14:23 h (CET) Un 10% de las zonas rurales en España todavía no tiene cobertura de banda ancha con velocidad de al menos 30 Mbps. La escasez de recursos y de infraestructuras imposibilita que Internet de alta velocidad llegue a zonas rurales. homespot proporciona Wi-Fi 4G en cualquier parte de España donde haya cobertura. El dispositivo no necesita cableado ni despliegue de costosas infraestructuras. Desde 1975 hasta la actualidad, España ha pasado de tener 34,2 millones de habitantes a 47,3 millones, lo que supone un incremento poblacional del 38% en algo más de cuatro décadas. Pero este crecimiento no se produce de manera uniforme por todo el territorio nacional, dado que son las ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla en las que se concentra cada vez más población, un hecho que se produce, en gran parte, por las oportunidades laborales que éstas ofrecen. Por el contrario, son ya 23 las provincias que han perdido aproximadamente la mitad de su peso demográfico, económico y laboral en los últimos 70 años. Estas provincias, repartidas principalmente entre Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Andalucía y La Rioja son las que conforman lo que hoy en día se denomina como la "España Vaciada". Es más, este descenso continuado e incesante ha provocado la desaparición de hasta 25 pueblos en menos de una década.

Falta de infraestructuras

La falta de conectividad rural se ha convertido en una de las causas de la despoblación en estas zonas. Según datos del último informe de cobertura de banda ancha en España elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la cobertura de banda ancha con velocidad de 30Mbps alcanzó al 95% de la población total y al 90% en entornos rurales. Muchos de estos territorios se encuentran, además, en las denominadas zonas blancas, aquellas que no cuentan con cobertura de redes de banda ancha de al menos 30 Mbps, ni con planes para su dotación en un plazo de tres años.

En el caso de la cobertura de banda ancha ultrarrápida (100Mbps), la brecha digital se hace más visible pues, aunque ésta alcanzó en 2020 al 88% de la población en general (número de usuarios a los que les alcanza la fibra óptica), solo llegó al 63% en zonas rurales. La fibra óptica implica el despliegue de una determinada infraestructura, que en el caso de que una compañía telefónica se muestre dispuesta a instalar, repercutirá en el coste a los posibles clientes.

Wifi 4G sin instalación

El objetivo de Esdomo Telecom, empresa española con una dilatada experiencia en el sector de las telecomunicaciones, es terminar con este déficit tecnológico que deteriora, más si cabe, la capacidad de retención y de atracción de personas a la España Vaciada. Para ello, la firma ha desarrollado homespot, un innovador dispositivo que proporciona Internet portátil de alta velocidad y que se convierte en una alternativa a la fibra óptica, el ADSL y el internet por satélite para todo el país, independientemente del número de habitantes de sus municipios.

homespot es un dispositivo portátil que basa su funcionamiento en la tecnología de redes móviles 4G, motivo por el cual no necesita cableado ni despliegue de grandes infraestructuras. A través de la red 4G y de un enchufe para conectar el router, homespot se conecta al instante proporcionando un elevado volumen de datos así como una alta velocidad de descarga, siempre en función de determinadas circunstancias como la ubicación del usuario, la disponibilidad e intensidad de la señal e incluso de la anchura de las paredes de la casa. Por eso, este nuevo dispositivo se ha convertido en una solución de valor añadido para aquellas personas que ya habitan o tienen previsto vivir en esos núcleos poblacionales que forman hoy parte de la España Vaciada.

Con esta iniciativa, Esdomo Telecom trabaja en línea a los objetivos de la Agenda España Digital 2025, ofreciendo Internet ultrarrápido con una solución fácil e inmediata para cualquier parte del territorio nacional que tenga cobertura. De este modo, la compañía demuestra que el modelo rural puede y debe disfrutar de las mismas oportunidades digitales que el urbano, mejorando así la calidad de vida de sus habitantes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Midea impulsa asociación global con Manchester City Helen Doron gana el premio de bronce en los premios 2021 Stevie® Awards para mujeres del mundo empresarial 'Vicnix perdidos en el mar', el primer libro de Acenix e Invictor que todos los hijos querrán tener CM Group y Cheetah Digital se fusionan para definir la nueva era del Customer-Centric marketing homespot lleva Internet de alta velocidad a la España vaciada