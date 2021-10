Big Data, el gran aliado y olvidado de las empresas españolas en el contexto post-pandémico Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 14:07 h (CET) Nuvix Consulting ha publicado un nuevo White Paper, ‘Big Data, Machine Learning y Business Inteligencia’, con el objetivo de concienciar al tejido empresarial español sobre las ventajas de aplicar estas herramientas en sus negocios Las empresas manejan una gran cantidad de información muy valiosa proveniente de clientes, proveedores y del contexto de su sector. Sin embargo, el volumen de estos datos es tan masivo que detectar patrones y sacar conclusiones provechosas para la compañía puede ser imposible para las habilidades de los trabajadores. Afortunadamente, las herramientas de Big Data ayudan a las empresas a recolectar y organizar toda esta información y transformarla en conocimiento útil para la compañía. Tal es así que el 64% de las compañías que ha utilizado alguna vez esta tecnología asegura que notan las mejoras en su eficiencia y productividad, según el estudio ‘2020 Global State of Enterprise Analytics’ de MicroStrategy, mientras que el 51% de las empresas destaca un mejor desempeño financiero.

Aunque las ventajas que tiene la organización e interpretación automática de los datos son múltiples, lo cierto es que aún no se ha llegado a una adopción generalizada del Big Data por parte del tejido empresarial.

¿Cuántas empresas en España han usado esta tecnología? ¿Cómo es el nivel del Big Data español comparado con el europeo? ¿Cuáles sectores están acostumbrados a usar más estas herramientas? ¿Cómo se puede aprovechar el Big Data de la mejor forma para cada sector? A estas y otras preguntas ha dado respuesta Nuvix Consulting, consultora especializada en la transformación de modelos de negocio, en su White Paper ‘Big Data, Machine Learning y Business Intelligence’, a través del cual los expertos de la consultora han analizado el estatus del Big Data en España y en Europa. En este documento, la consultora también ofrece ventajas concretas sobre el uso de análisis y procesamiento de datos automático en distintos sectores profesionales.

Precisamente, una de las principales conclusiones de dicho informe es la baja asimilación del Big Data entre las compañías españolas pese a su potencial. Y es que solo un 6% de las empresas en España utilizaron herramientas de Big Data durante 2020, ya sea con sus propios empleados o a través de una empresa externa, según los últimos informes publicados por el Eurostat.

Estas cifras colocan a España en el 8º puesto por la cola de la UE respecto a la integración del Big Data en las empresas, muy por debajo de los países europeos que lideran el ranking: Malta (29%), Países Bajos (26%) y Reino Unido (25%). España también se encuentra rezagada respecto al conjunto de la Unión Europea, con un grado de integración del 13% entre todas las empresas de la unión monetaria.

Esta desigualdad en el uso corporativo del Big Data también es especialmente notable dentro de España, con grandes diferencias entre las comunidades autónomas. De hecho, Nuvix Consulting destaca en su White Paper que la Comunidad de Madrid es la única CCAA que supera los dos dígitos de empresas que utilizaron herramientas de Big Data en el primer trimestre de 2020 (12,1%), según la ‘Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas publicada’ por el INE. Le siguen en este sentido Castilla-La Mancha (9,6%) y Baleares (9,3%), mientras que algunas comunidades con un amplio tejido empresarial como Cataluña y País Vasco se quedan atrás en este sentido con un 7,6% y 7,5%, respectivamente.

El sector TIC, muy acostumbrado al Big Data

Por otra parte, los expertos de Nuvix Consulting también han analizado en su White Paper el uso del Big Data que se hace en España dependiendo de actividad económica. Y una de sus principales conclusiones es que, aunque existan sectores profesionales que manejen una gran cantidad de datos, la inclusión de esta tecnología está menos desarrollada de lo esperado.

Es el ejemplo del sector de actividades administrativas (donde se incluyen las agencias de viajes), que según el INE solo alcanza un 6,27% de integración del Big Data. Al igual que las inmobiliarias españolas, pues solo un 8,5% de ellas afirma haber utilizado esta tecnología durante el primer trimestre de 2020. En el otro lado de la tabla, los sectores profesionales con una mayor integración de estas herramientas son la información y comunicación (17,58%), el sector TIC (16,62%) y el transporte y almacenamiento (13,99%).

En este sentido, desde Nuvix Consulting han incluido en su nuevo White Paper casos prácticos para que cada sector profesional pueda aplicar el análisis y procesamiento automático de datos mediante Big Data y, así, ayudar a la integración general de esta tecnología en el tejido empresarial español. Estos son algunos ejemplos de su análisis:

Salud. El caso práctico más característico en este sector es la analítica y procesamiento de la medicina personalizada, con lo que se consiguen diagnósticos adaptados a la casuística de cada paciente. Además, la recopilación de datos médicos y su posterior interpretación también puede ser muy útil para la para prescripción y prevención temprana de enfermedades,

El caso práctico más característico en este sector es la analítica y procesamiento de la medicina personalizada, con lo que se consiguen diagnósticos adaptados a la casuística de cada paciente. Además, la recopilación de datos médicos y su posterior interpretación también puede ser muy útil para la para prescripción y prevención temprana de enfermedades, Financiero. El principal ejemplo de uso del Big Data en este sector en concreto es el análisis del comportamiento de los clientes. Aunque puede que el financiero sea uno de los sectores con más casos prácticos para el análisis automático de datos, desde la interpretación automática de movimientos para evitar el fraude hasta conseguir una mayor agilidad en la resolución de los procesos internos.

El principal ejemplo de uso del Big Data en este sector en concreto es el análisis del comportamiento de los clientes. Aunque puede que el financiero sea uno de los sectores con más casos prácticos para el análisis automático de datos, desde la interpretación automática de movimientos para evitar el fraude hasta conseguir una mayor agilidad en la resolución de los procesos internos. Educación. El uso de Big Data para recabar la información del rendimiento en tiempo real de los alumnos puede convertirse en la clave para alcanzar un auténtico aprendizaje personalizado, aumentando las capacidades de cada estudiante y fomentando sus aptitudes. Un buen análisis de estos datos también permitiría reaccionar a tiempo ante el absentismo o fracaso escolar o, por otra parte, ayudarle y orientarle sobre la elección de su carrera profesional.

El uso de Big Data para recabar la información del rendimiento en tiempo real de los alumnos puede convertirse en la clave para alcanzar un auténtico aprendizaje personalizado, aumentando las capacidades de cada estudiante y fomentando sus aptitudes. Un buen análisis de estos datos también permitiría reaccionar a tiempo ante el absentismo o fracaso escolar o, por otra parte, ayudarle y orientarle sobre la elección de su carrera profesional. Automoción. El análisis masivo de datos facilita en gran medida la detección mediante imágenes de piezas defectuosas en la cadena de montaje para desecharlas, incrementando así la seguridad de los vehículos. El Big Data también puede ser de gran utilidad en este sector para analizar automáticamente la rentabilidad de los vehículos y prolongar o afinar su mantenimiento.

El análisis masivo de datos facilita en gran medida la detección mediante imágenes de piezas defectuosas en la cadena de montaje para desecharlas, incrementando así la seguridad de los vehículos. El Big Data también puede ser de gran utilidad en este sector para analizar automáticamente la rentabilidad de los vehículos y prolongar o afinar su mantenimiento. Deporte profesional. Un buen análisis de los datos permite mejorar el rendimiento de los deportistas mediante el uso de dispositivos inteligentes como smartwatches. Gracias a ello, se puede recolectar e interpretar información cualificada sobre la actividad física y la salud de los deportistas para ayudarles en sus metas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Midea impulsa asociación global con Manchester City Helen Doron gana el premio de bronce en los premios 2021 Stevie® Awards para mujeres del mundo empresarial 'Vicnix perdidos en el mar', el primer libro de Acenix e Invictor que todos los hijos querrán tener CM Group y Cheetah Digital se fusionan para definir la nueva era del Customer-Centric marketing homespot lleva Internet de alta velocidad a la España vaciada