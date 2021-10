Emprestamo resuelve las dudas para aquellos que quieren comenzar a rentabilizar su capital Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 13:22 h (CET) Emprestamo ofrece más ventajas que nunca para comenzar a invertir o ahorrar. Ahora, además de la rentabilidad de entre el 4.5% y el 11% en sus operaciones, Emprestamo bonificará a sus nuevos usuarios con un 1% adicional de todo lo que inviertan ¿Qué es Emprestamo?

Emprestamo es una plataforma española de inversión en crowdlending que se lanzó al mercado en 2018 con el objetivo de permitir a todos los inversores diversificar los riesgos y los plazos de inversión.

Ofrece un novedoso sistema de Factoring o adelanto de facturas colectivo que consiste en unir a inversores privados con empresas que tengan facturas de clientes solventes a pagar en plazos predefinidos.

De esta manera, ésta compañía crea una nueva posibilidad de invertir en un producto con un menor riesgo en comparación con otras inversiones de Crowdfunding (Equity o Lending), contando además con unos retornos de la inversión acotados a plazos mucho más cortos (30, 60 y 90 días). Por lo tanto, las características propias de este tipo de inversiones las convierte en una de las inversiones con mayor grado de liquidez que ofrece actualmente el mercado.

Emprestamo ha experimentado un gran crecimiento con un total de más de 11 Millones de euros financiados en más de 500 operaciones realizadas con éxito.

¿Cómo funciona Emprestamo?

El funcionamiento es sencillo, Emprestamo adquiere las facturas en nombre de los inversores, quienes a cambio de su inversión obtienen una rentabilidad por la operación.

La plataforma ofrece a sus clientes una amplia variedad de operaciones con rentabilidades que oscilan entre el 4,5% y el 11% anual, dependiendo del riesgo asignado al deudor y al plazo de la operación.

¿Cómo comenzar a rentabilizar capital con Emprestamo?

Por motivos de privacidad, para poder acceder a todos los detalles de las operaciones es necesario que el usuario se registre y verifique su cuenta.

Este proceso de registro lleva únicamente unos minutos y tras él, aparte de poder acceder a todas las operaciones, el usuario puede automatizar sus inversiones si así lo decide. Automatizando las inversiones, el sistema invertirá automáticamente basado en las preferencias de inversión definidas previamente. A menudo, los usuarios no tienen tiempo para estar atentos a todas las operaciones de inversión que la plataforma va ofreciendo, la gran ventaja de la automatización es que da la opción de no quedarse fuera de las operaciones que más interesan.

Disfrutar de la exclusiva promoción

Para disfrutar de las ventajas que ofrece Emprestamo, solo se necesita entrar en el siguiente enlace y cumplimentar el formulario de contacto.

Registro con los datos personales y validación de la cuenta desde el email.

En el apartado ‘Documentación’ subir el DNI.

Automatización de las inversiones (opcional).

Ya se puede comenzar a rentabilizar el capital con el 1% de cashback adicional.

Se aplicará automáticamente la promoción especial dirigida a nuevos usuarios, donde cada nuevo inversor registrado mediante este formulario sebeneficiará con el 1% de cashback adicional en todo lo invertido durante los primeros 30 días.

Los nuevos usuarios que inviertan a través de Emprestamo podrán rentabilizar su capital mediante estas operaciones de adelanto de facturas, pudiendo ahora además conseguir un 1% adicional sobre el total invertido.

Si se tienen dudas, en el siguiente vídeo se puede ver el funcionamiento del perfil del usuario dentro de la plataforma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.