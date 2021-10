Veritas incorpora nuevas actualizaciones clínicas a su servicio myGenome, la prueba preventiva más completa para gente sana

Veritas incorpora nueva información clínica relacionada con farmacogenómica, enfermedad metabólica y patología cardiovascular hereditaria a myGenome, la prueba genética de prevención más completa para pacientes sanos Veritas Intercontinental actualiza su servicio de secuenciación e interpretación clínica del genoma completo, incorporando al estudio nuevos genes, fundamentalmente relacionados con patología cardiovascular, farmacogenética y diabetes de inicio en el adulto.



Con esta ampliación, además de actualizar la información clínica disponible asociada al genoma, Veritas da un paso más en su modelo “Genome as a Service”, basado en ofrecer a sus usuarios información de valor para su salud y bienestar a lo largo de toda su vida. Esto es posible gracias a que, a partir de un único proceso de secuenciación, la interpretación va ampliándose de manera continua con los sucesivos avances científicos y clínicos en el campo de la genómica.



La actualización permite a myGenome alcanzar el estudio de 576 genes, incluyendo genes importantes en diferentes áreas. En la sección de farmacogenómica incluye el estudio del gen CYP2D6, complejo de analizar, pero muy importante dado que metaboliza el 25% de los fármacos de uso habitual. En el área de clínica, incorpora genes para cubrir las recomendaciones publicadas recientemente por el American College of Medical Genetics and Genomics, genes relacionados con diabetes tipo MODY, un tipo de diabetes que aparece en la edad y genes incluidos en las recomendaciones para el diagnóstico de la patología cardiovascular hereditaria por la American Heart Association.



“Las cardiopatías hereditarias- señala del Doctor Luis Izquierdo, Chief Medical Officer de Veritas Intercontinental- son un grupo de enfermedades caracterizadas por una alta heterogeneidad clínica y genética. Todas ellas tienen en común su asociación con un mayor riesgo de muerte súbita, muchas veces como única manifestación de la enfermedad. Servicios genéticos como myGenome -continua el Dr. Izquierdo- en constante actualización, nos aporta información clave para plantear el seguimiento o tratamiento más preciso de los pacientes e incluso de sus familiares, de la mano del asesoramiento genético”.



Genome Life

Pionera en llevar al conjunto de la población la secuenciación e interpretación del genoma completo de calidad, Veritas Int. ofrece GenomeLife, un servicio de suscripción diseñado para aprovechar al máximo myGenome. Este servicio permite recibir actualizaciones con los últimos avances en genética, con evidencia científica suficiente y siguiendo los estándares de calidad de Veritas, convirtiendo el genoma en una herramienta única para manejar cualquier posible nueva circunstancia médica personal o familiar. Un ejemplo es el análisis COVID-19 de Veritas, que utiliza la información genómica existente para identificar factores genéticos asociados a complicaciones severas en caso de una posible infección por SARS-CoV2.



myGenome: la prueba genética preventiva más completa

La implementación de las nuevas tecnologías de secuenciación junto con una adecuada gestión de la información e interpretación de los resultados constituyen uno de los ejemplos evidentes del nuevo modelo de medicina: predictiva, de precisión y personalizada. myGenome es un portal de entrada a esta nueva medicina, donde el usuario podrá ir recibiendo información relativa a su salud en el futuro sin necesidad de volver a secuenciar su Genoma, constituyendo así un recurso para toda la vida.



“Desde su creación, el principal objetivo de Veritas es universalizar la secuenciación e interpretación del genoma y para conseguirlo estamos realizado importantes esfuerzos, reduciendo el coste para ofrecer un producto más accesible, pero manteniendo la máxima calidad y los más elevados estándares científicos y técnicos.” - explica Javier de Echevarría, CEO de Veritas Int.



myGenome incluye información sobre más de 650 enfermedades de origen genético, seleccionadas por su accionabilidad con el fin de prevenirlas o detectarlas precozmente. Ofrece también información sobre más de 225 enfermedades que pueden transmitirse a los hijos e información sobre 15 enfermedades multifactoriales, cuyo desarrollo depende de la genética y del entorno. Asimismo, incluye un perfil farmacogenómico, que permite conocer la reacción de cada persona a más de 150 fármacos, e información sobre más de 50 rasgos genéticos relacionados con dieta, atletismo, longevidad, nutrición o metabolismo entre otros. El informe se completa con información sobre los ancestros.



El servicio incluye una consulta de asesoramiento genético pre y post test, en esta última se entregan los resultados, explicando el alcance de estos y las recomendaciones oportunas para personalizar la atención médica en función de los hallazgos obtenidos.