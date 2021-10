Ansa Per Ansa inaugura su expansión en franquicia con la primera apertura en tan sólo un mes Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 10:58 h (CET) La franquicia de bolsos que destaca en el sector por su experiencia y reconocimiento, ha conseguido su primera apertura de la mano de Tormo Franquicias Consulting Con más de 10 años de experiencia en el sector de la moda, en concreto la creación y diseño de bolsos, la enseña Ansa Per Ansa ha comenzado su desarrollo en el ámbito de las franquicias de forma enérgica y estructurada, alcanzando junto con el soporte de la consultora Tormo Franquicias Consulting el primer establecimiento franquiciado en la provincia de Gerona.

El nuevo establecimiento se ha ubicado en el emblemático pueblo de la Costa Brava, Cadaqués, siendo una localización idónea para el buen desarrollo de Ansa Per Ansa por la combinación que ofrece este entorno memorable, armónico y turístico.

Una franquicia de bolsos fuera de lo común

Ser una de las marcas referentes en el sector y contar con la confianza de miles de clientes a nivel nacional y el reconocimiento internacional, es fruto del trabajo constante y comprometido.

La zona de procedencia de la marca es uno de sus sellos distintivos. Menorca es considerada la isla más singular del Mediterráneo, rodeada de acantilados y calas turquesa, ciudades de piedra blanca, etc. Un patrimonio natural y singular que sirve de inspiración para la creación de modelos exclusivos, singulares y sostenibles.

Otras de las múltiples ventajas que diferencian a Ansa Per Ansa y la convierten en una gran oportunidad de emprendimiento es:

Sello “made in Spain” respaldado por una elaboración artesanal: manteniendo los valores y filosofía corporativos el equipo de Ansa Per Ansa que apuesta por la proximidad local, selecciona los materiales cuidadosamente y elabora los diseños personalizados en función de lo que el cliente busca.

Variedad de diseños: su amplia trayectoria en el mundo de la moda, su profesionalidad y pasión les guía a crear constantemente nuevos modelos únicos y distribuir a nivel nacional.

: su amplia trayectoria en el mundo de la moda, su profesionalidad y pasión les guía a crear constantemente nuevos modelos únicos y distribuir a nivel nacional. Amplia cobertura en medios digitales: La imagen, producto y cercanía de Ansa Per Ansa le ha conducido a tener una fuerte presencia en redes sociales y medios locales, que facilitará al futuro franquiciado una buena comunicación y posicionamiento en su zona de exclusividad. En definitiva, la singularidad, estructura y experiencia de Ansa Per Ansa convierte a la marca en un concepto atractivo para inversores y emprendedores que busquen una rentabilidad y diferenciación en el sector de la moda.

