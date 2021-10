El mejor chupete para un bebé por chupete.pro Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 10:06 h (CET) La mayoría de bebés usan chupete ya que aporta varios beneficios, aunque si se utiliza en un tiempo prolongado puede llegar a dar problemas. Por eso, la elección de un chupete para un bebe es importante Algunas de las consecuencias que el bebé puede sufrir si se hace un uso prolongado del chupete, son malformaciones en la mandíbula, infecciones en el oído o hasta puede padecer dificultades para pronunciar algunas palabras. Aunque son más los beneficios que aporta como calmar el dolor, la ansiedad o el llanto, les ayuda a dormir, disminuye el estrés, e incluso reduce el riesgo de sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante.

Para elegir el mejor chupete para un bebé, es importante fijarse en:

Optar por un chupete seguro

Los chupetes seguros deben cumplir las normas fijadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).Algunas de las normas son las siguientes:

La tetina debe medir 3,3 centímetros o menos.



Los bordes del chupete deben ser redondeados.



No debe llevar etiquetas ni pegatinas.



El disco debe llevar agujeros de ventilación.



Debe tener un tirador para poder quitarlo de la boca.

El material

La silicona es un material muy resistente y rígido, y no absorbe olores ni sabores. Sin embargo es menos flexible que el látex, por eso está recomendado para bebés que todavía no tienen dientes.

Por el contrario, el látex es más elástico y está aconsejado para bebés que ya tienen sus primeros dientes.

La tetina

La tetina debe cambiarse de tipo conforme el bebé crezca. Estos son los tipos de tetinas que se pueden encontrar:

Tetinas anatómicas: Está recomendada para los bebés recién nacidos ya que son las que mejor simula el pezón materno.



Tetinas fisiológicas: Su objetivo es evitar presionar el paladar en exceso. Son perfectas para niños de entre 6 y 18 meses.



Tetinas redondas: Son muy cómodas ya que son totalmente redondas y da igual que el niño le dé la vuelta sin querer.

Es importante que el niño no dependa del chupete ya que en un tiempo determinado, tendrá que deshacerse de él.

Hay que hervir el chupete de vez en cuando para asegurarnos que esté limpio y libre de bacterias. Es un complemento para los niños que se introduce en sus bocas, por eso, es importante que el chupete esté limpio o cambiarlo regularmente. Ya no solo hay que cambiar el chupete por la limpieza, sino que hay que ir adaptándolo a las necesidades del bebé.

