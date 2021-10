Best House se alza con el galardón a Mejor Franquicia Inmobiliaria en la 10ª edición de los Premios Nacionales El Suplemento

El pasado jueves 30 de septiembre, tuvo lugar la 10ª edición de los Premios Nacionales El Suplemento en el histórico Hotel Westin Palace de Madrid. Unos premios que otorgan reconocimiento, visibilidad y gratitud al talento profesional, empresarial, científico y artístico de diferentes empresas, entidades y personajes públicos del panorama español.

Best House se ha hecho con el premio a la Mejor Franquicia Inmobiliaria del año 2021, como reconocimiento a una consistente estructura empresarial que ha permitido un crecimiento exponencial del grupo a lo largo del año. Una expansión mucho mayor a la lograda a lo largo de los restantes 30 años de trayectoria. Rafael Fernández (CEO de Best House) y Julio Gómez (Director General) han compartido estatuilla con personalidades tan populares como Ana Guerra, que recibía el galardón a la Artista del Año; María Jiménez, premiada por su Trayectoria Musical; Vicente Vallés, galardonado en la categoría de Comunicación; o La Fundación Ochotumbao, de Dani Rovira y Clara Lago. Un reconocimiento que sitúa a la marca como una de las más reconocidas del mundo inmobiliario en este país, así como la primera opción para todas aquellas personas que estén pensando en emprender en este sector y quieran hacerlo apostando por el eficaz modelo de la franquicia. Esta se constituye como una alternativa cada vez más popular a la hora de empezar de cero con un negocio, contando con las herramientas y el apoyo de una empresa con una larga trayectoria como es el caso de Best House y el Grupo Best. Este no es el primer galardón que recibe el grupo en este 2021, ya que el pasado mes de abril se alzaba con el Premio a Mejor Franquicia Inmobiliaria en los Premios Vivienda de La Razón. En este caso, se posicionaba dentro de su propio sector como referente frente a sus competidores. Esta vez, se posiciona como Mejor Franquicia Inmobiliaria de entre todas las existentes en España en los distintos sectores. Una carrera que ha vuelto a ganar.

El CEO del grupo subió al escenario del salón de actos del Hotel Westin Palace para recoger el galardón acompañado del Director General. Ambos llenos de desbordante felicidad, quisieron dedicarle el galardón a todos los franquiciados y trabajadores de la franquicia inmobiliaria, las caras visibles de la misma. Sin ellos no habría sido posible recibirlo. Hicieron hincapié también en la estrategia que han llevado a cabo desde el comienzo de la pandemia para apostar en un año como este por sacar lo positivo de la crisis de profesionalización del sector inmobiliario a través de la creación del primer grado universitario, la digitalización o las sinergias que se han formado con otras grandes empresas para crear acuerdos de colaboración. La 10ª edición de esta gala quiso que todos los premiados fuesen empresas y personalidades que compartiesen el calificativo de “excelencia”. Todos ellos han demostrado ser ejemplos claros de que a través de un buen liderazgo y una buena gestión es posible avanzar hasta conseguir esa excelencia premiada. De la gala multisectorial de El Suplemento surgirán nuevas oportunidades de networking e intercambio de ideas entre los asistentes, para seguir creciendo en el camino que todos ellos comparten hacia el éxito.