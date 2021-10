El programa de incentivos de inCruises, una forma inteligente de invertir dinero Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de octubre de 2021, 19:00 h (CET)

Año tras año, la llegada de las vacaciones es una de las épocas más esperadas por miles de familias españolas, quienes desean viajar y conocer destinos exóticos en los rincones más recónditos del mundo. No obstante, actualmente, esto puede llegar a ser muy costoso.

Formar parte de un club de viajes exclusivo como inCruises, que además posea un sólido programa de incentivos para sus miembros, es una forma inteligente de invertir dinero para conocer el mundo, disfrutando de toda la comodidad y estilo posible, cancelando apenas una fracción del pago habitual para navegar el mundo en cruceros de última generación junto a la familia y los amigos.

Los beneficios de convertirse en miembro de inCruises inCruises cuenta con un banco de ofertas exclusivas a cruceros en más de 5.500 destinos, disponibles solo para aquellas personas con estatus de miembro o socio dentro del club. Para pertenecer al mismo, es necesario recibir invitación exclusiva y pagar 100$ al mes: con cada cancelación de las cuotas, el cliente recibirá 200 Créditos de Crucero, los cuales son canjeables por descuentos en viajes a cruceros de todo el mundo.

Más allá de ser un club de cruceros exclusivo, inCruises supone una oportunidad de negocio única y sumamente beneficiosa para miles de personas en el país: en lugar de gastar millones de dólares en publicidad, la empresa prefiere invertirlos en sus miembros, quienes disfrutan de atractivos programas de incentivos para continuar creciendo dentro de la empresa.

De esta forma, el incentivo de Membresía Gratis permite a aquellas personas que en un mes registren y mantengan a 5 personas activas, disfrutar de membresía gratis, mientras se mantienen activos no se pagará de nuevo. Se acumularán 200 créditos de crucero mes tras mes. Si se mantienen activos, al menos durante tres meses consecutivos (sin contar el mes de activación o de reactivación), como beneficio añadido se podrá utilizar el 100% de los créditos de crucero para la reserva de un crucero al año independientemente del tiempo que se lleve de miembro.

Planes de incentivos inCruises: desarrollo personal y profesional a medida Con el objetivo de incentivar a sus comunidades a seguir creciendo y desarrollándose profesionalmente en ventas y marketing, inCruises ofrece muchos otros atractivos programas de incentivo especial y exclusivamente diseñados para los socios. Por ejemplo, aquellas personas que registren 5 nuevos miembros o socios por mes, recibirán 250 Créditos Crucero.

Asimismo, está el llamativo e innovador plan Nuevo Incentivo de Arranque, el cual brinda a los miembros un plazo de 90 días desde la fecha de alta para registrar directa o indirectamente, al menos, 30 miembros o socios en inCruises. Es decir, registrando clientes y ayudando a dichos clientes a reclutar más personas, el socio podría alcanzar el estatus de Marketing Director y recibir compensaciones de aproximadamente 1.000$ durante tres meses consecutivos.

Por otro lado, para aquellos socios que continúan escalando posiciones estratégicamente y desarrollándose como profesionales en su propio negocio, inCruises ofrece el Pin de reconocimiento y relojes marca Rolex, como reconocimiento al esfuerzo una vez se han alcanzado rangos altos como el de Executive Director.

inCruises supone una valiosa inversión para cualquier persona o grupo familiar interesados en asegurar unas vacaciones de ensueño a bordo de un crucero a mediano y largo plazo; o por otro lado, iniciar un negocio personal recibiendo ganancias residuales por recomendar a otros este exclusivo club.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué tipos de drones existen? Aeroescuela Xtreme El programa de incentivos de inCruises, una forma inteligente de invertir dinero Solopolizas inicia la campaña de Navidad ofreciendo seguro de salud Mejorar la vida cotidiana gracias al libro y cuaderno de tareas de Rafa Campo Beneficios de la aerotermia con Glovasol