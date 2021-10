Beneficios de la aerotermia con Glovasol Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de octubre de 2021, 18:00 h (CET)

El uso de fuentes de energía no convencionales va en aumento a nivel global, gracias a que son más las personas que tienen una mejor conciencia del impacto de las emisiones de carbono y su efecto en el cambio climático, generando inestabilidad y alteraciones bruscas que terminan en desastres naturales.

Ante esta nueva realidad, es muy importante que las viviendas, desde las zonas más apartadas hasta las grandes ciudades, fortalezcan la sostenibilidad en la energía que consumen. Aunque se puede implementar con otros sistemas de producción de energía, como la solar o geotermia, se puede llegar a generar el 100% de la demanda de ACS, ya que siempre puede extraerse energía del aire (no influyen en cuanto a fiabilidad las condiciones climatológicas, no obstante, sí que pueden afectar al rendimiento del equipo). Entre sus importantes beneficios, también destaca su instalación sencilla: la ubicación de estos equipos suele ser fácil, ya que ocupan menos espacio que los paneles solares y se pueden instalar tanto en exterior como en interior.

Además, este equipo puede acompañar a instalaciones ya existentes, por lo que es un sistema perfecto tanto para obra nueva como para rehabilitación. Se trata de sistemas muy eficientes con elevados rendimientos: por cada kW consumido, puede retornar en torno a 4 kW en ACS.

Con todo esto, Glovasol, empresa líder en ventas de productos y materiales para mantenimientos y reformas de alojamientos turísticos y rurales, considera que una de las alternativas que viene en aumento es la aerotermia, en el caso de la climatización dentro de los inmuebles, ante los golpes de calor que afectan en verano y que cada año toman más fuerza. Este tipo de tecnología es capaz de generar mejores temperaturas utilizando en promedio un 70% energía del aire y un 30% electricidad convencional.

Qué beneficios tiene la aerotermia La adquisición e instalación de este equipo debe contar con el acompañamiento de expertos, por eso la empresa Glovasol destaca por su trato cercano con el cliente. Para ello, cuentan con productos y atención tanto en su oficina como en su tienda virtual, con un alto rendimiento para ofrecer una experiencia completa al usuario.

Este tipo de proyectos cuentan con el beneficio de que el retorno de la inversión se produce en poco tiempo, convirtiéndose en una buena alternativa en la mayoría de los casos y en una de las mejores opciones a la hora de seleccionar este mecanismo como solución de climatización. Asimismo, la aerotermia es un sector en auge y crecimiento que beneficia al bolsillo en el momento de acudir a los costes de mantenimiento. Además, se trata de un sistema que no genera molestosos ruidos ni humo, factores muy presentes en otras formas de climatización.

Energía que ayuda al planeta Tierra Glovasol también destaca por su variedad de productos sostenibles en materiales para reformas, piscinas y aires acondicionados convencionales o con tecnología inverter respaldados por marcas que generan confianza y calidad, así como termos, calentadores, calderas y accesorios de calefacción respetuosos con el medioambiente.

Sin duda alguna, siempre será una decisión responsable implementar en los hogares estrategias que faciliten el ahorro de energía y optar por nuevas fuentes que ayuden al planeta. Glovasol es una empresa experta que proporciona la asesoría necesaria para conseguir el mejor rendimiento.

