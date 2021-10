La agencia de diseño web Beonlinesoluciones se compromete con autónomos, start-ups y proyectos de I+D ofreciéndoles descuentos Emprendedores de Hoy

Adaptando la automatización de procesos, los principios de operación en las campañas de publicidad y las herramientas de interacción con la audiencia, la época transicional de la digitalización de estructuras organizacionales físicas, servicios y negocios ha moldeado la propuesta de marketing del comercio moderno. En ese sentido, el marketing digital, simplificando el proceso de seguimiento y control de un negocio digital o físico, ha orientado las nuevas tendencias de inversión.

Por esta razón, son cada vez más las agencias de comunicación y marketing que ofrecen servicios de automatización de procesos para el seguimiento de una campaña publicitaria, evaluación de métricas de audiencia, construcción de plataformas online y posicionamiento de marca. En este sector, Beonlinesoluciones destaca por su integración de servicios a partir de la automatización de tareas, reducción de costes y especialización en ciberseguridad. Esta organización está seriamente enfocada en la integración de servicios para la simplificación de procesos.

Asistencia integral y seguimiento del negocio La agencia de marketing Beonlinesoluciones se dedica a trabajar aspectos relacionados con el diseño web y la construcción de portales para tiendas online, servicios de infraestructuras IT, escritorios virtuales, ciberseguridad, telefonía e internet, entre otros. El objetivo de esta empresa es integrar todos los procesos necesarios para lograr una asistencia integral y un seguimiento del negocio online de sus clientes. Esto provoca un mayor rendimiento y simplifica la operativa al tener los servicios y productos digitales con un solo proveedor.

Es conveniente mencionar que la agencia se somete, periódicamente, a una auditoría realizada por terceros. Estos garantizan con su sello la veracidad de las ofertas y la calidad certificada para la generación de canales de confianza con los clientes.

Servicios sin permanencia ni tiempo mínimo Por otro lado, la agencia Beonlinesoluciones contribuye al crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial de los emprendedores autónomos, start-ups y proyectos de I+D o desarrollos similares en España. Esto lo lleva a cabo ofreciendo hasta el 35% de descuento para proyectos sociales, apoyos a centros de estudios desde primaria hasta la universidad y asociaciones con fines no lucrativos.

Además, la compañía también ayuda a autónomos que se encuentran en situación de crisis con unos ingresos brutos inferiores a 15.000€ anuales mediante un descuento del 15%, para favorecer su actividad y que capten a más clientes. Cabe destacar que los proyectos que lleva a cabo Beonlinesoluciones se pueden pagar hasta en 3 veces y no conllevan permanencias ni tiempos mínimos.

La empresa también trabaja adecuando los métodos de pago a las necesidades del cliente y estableciendo una relación de apoyo y confianza con este. Por último, la agencia brinda el servicio de diseño web personalizado para inmobiliarias, donde dan la oportunidad de gestión propia a través de WordPress, promoviendo el crecimiento en mercados con presencia digital y el posicionamiento de estos.

