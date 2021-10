Renovar la piel en otoño con InLab Medical Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de octubre de 2021, 12:44 h (CET)

La llegada del otoño se presenta como la mejor oportunidad para renovar y exfoliar la piel tras el paso del verano y la exposición constante del sol. En este escenario, In Lab Medical surge como el aliado perfecto para ayudar a aquellas personas que quieran preparar su piel para que luzca sana y rejuvenecida, todo el año.

La línea de productos de InLab Medical Esta empresa española es especialista en cosmética profesional y medicina estética desde hace más de 20 años, siendo punteros en investigación y biotecnología del desarrollo de productos cosméticos. Su actividad principal es la elaboración de ampollas concentradas y viales estériles. Sus productos son “Cruelty Free” y las buenas practicas de manufactura (GMP) son su seña de identidad.

La calidad de su servicio y la efectividad de sus productos ha fortalecido su reputación en el ecosistema internacional, siendo muy reconocidos en países como Canadá, Rusia, Oriente Medio, Marruecos y China, donde hay distribuidores de la marca. Este es uno de los tantos motivos que ha llevado a muchas personas a confiar el cuidado de su piel durante todo el año a In Lab Medical, y actualmente los tratamientos más buscados son los de la renovación de la piel en otoño.

En el catálogo de productos de la compañía, se incluye una gran variedad de exfoliantes y peelings, que se ajustan a las necesidades de cada piel y que han superado rigurosos controles de calidad antes de ser puestos al mercado.

Los “peeling cocktail” son viales estériles formulados especialmente con AHA’s combinados con otros ácidos cosméticos y otros activos para renovar profundamente, tratar manchas de pigmentación, unificar el tono de la piel, exfoliar, tratar el acné y/o disminuir los signos visibles de envejecimiento cutáneo. Son perfectamente combinables con dispositivos de micro punción como el “Dermapen” para que penetren profundamente y el resultado sea realmente extraordinario.

Cuidar la salud y el aspecto de la piel In Lab Medical cuenta con un laboratorio en el que se hacen controles de la materia prima utilizada en los productos y donde también se llevan a cabo los experimentos que dan vida a las novedades en el catálogo. Todo esto con la firme intención de seguir satisfaciendo las necesidades de los usuarios y dándoles la oportunidad de cuidar la salud y el aspecto de su piel, con procedimientos no invasivos que brindan un gran bienestar.

Sin duda, la llegada del otoño es momento ideal para renovar la piel, deshacerse de los estragos del verano y la exposición solar y tenerla lista para afrontar las estaciones frías.

