Clínica Sonrisas utiliza la tecnología del Plasma Rico en Factores de Crecimiento para garantizar una recuperación rápida y ortodoncia efectiva

El PRF o Plasma Rico en Factores de Crecimiento es la ayuda con la que cuenta la ortodoncia para ofrecer mejores soluciones a los pacientes. Se trata de proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo y que son las encargadas de regenerar y reparar los tejidos de la boca que han sufrido algún tipo de daño.

Este plasma se obtiene mediante la sangre del propio paciente, que se centrifuga y se somete a un procesamiento especial para aislar las proteínas. Estas activan la diferenciación celular, proceso que lleva a la formación de vasos sanguíneos que transportan las células hacia la zona que requiere una reparación.

Clínicas dentales como Clínica Sonrisas, en Badajoz, utilizan la tecnología del PRF para garantizar una recuperación mucho más rápida del paciente y una ortodoncia efectiva.

¿Cuál es la importancia del PRF en la ortodoncia y los implantes dentales? La aplicación del plasma rico en factor de crecimiento en la odontología data de hace unos 30 años, cuando se empezaron a descubrir sus beneficios. Sus propiedades permitieron logros importantes en los tratamientos de cirugía maxilofacial y ortodoncia, ayudando a solucionar los principales problemas de los pacientes.

Algunos de estos casos estaban relacionados con complicaciones en la cicatrización o el rechazo a los implantes y a las prótesis dentales, debido a que no se daba la integración de los materiales con el hueso. Con la aplicación del PRF, los porcentajes de rechazo bajaron, ya que las proteínas aceleraron el proceso de integración con el hueso. Esto se debe a que se trata de un material biológico que se extrae del propio paciente. Es un tratamiento indoloro y muy poco agresivo, no provoca efectos secundarios y permite una recuperación mucho más rápida de la intervención quirúrgica.

Ortodoncia efectiva y recuperación rápida con Clínica Sonrisas Se estima que, entre las primeras 2 o 3 semanas, ya se da una regeneración efectiva y la disminución significativa del dolor es inmediata. Aunque la recuperación de los tejidos óseos tarda un poco más, la mejora en cuanto a calidad es evidente gracias al PRF.

Esta medicina regenerativa comenzó a aplicarse en la medicina deportiva y en la implantología dental. Actualmente, se usa en campos como la dermatología, la otorrinolaringología, la cirugía estética, la neurocirugía y la oftalmología, entre otros. El auge que ha tenido se basa también en el factor monetario, ya que su efectividad y simplicidad lo hacen un tratamiento más económico que otros.

Clínica Sonrisas en Badajoz ofrece servicios con la tecnología del plasma rico en factores de crecimiento, una alternativa que ayuda a brindar soluciones efectivas en ortodoncia y regeneraciones para cirugías de implantes que de otra forma no serían posibles. Clínica Sonrisas en Badajoz es el espacio clínico de referencia de Corrales Dental, donde la experiencia y la innovación hacen posibles tratamientos de vanguardia como este, a favor del beneficio del paciente.

