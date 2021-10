La gran importancia de comprar enlaces en periódicos, según Topengoogle.com Comunicae

miércoles, 20 de octubre de 2021, 17:26 h (CET) Un periódico digital no solo es una plantilla donde se publica constantemente noticias, ya que tiene sus especificaciones que hace que Google lo diferencie de otros tipos de webs. Así que no hay que dejarse engañar, si se va a comprar un enlace que sea en un periódico verdadero Comprar enlaces en periódicos es una de las tareas más importante para el SEO de una web, ya que a diferencia de otras plataformas los periódicos son mejor valorados debido a que son fuentes de información confiable. En otras palabras, no es lo mismo que un enlace aparezca en un blog de nicho, a que salga en un periódico digital de gran relevancia de la provincia, este último tiene más peso.

Además un enlace en la prensa se considera una noticia y no publicidad, por lo que el efecto de captura de usuarios es de mucha más calidad. Del mismo modo, el tráfico en los periódicos suele ser más altos gracias a que las publicaciones son más frecuentes, y que su naturaleza como medio de información hace que las personas lo demanden con mucha más fuerza.

Google diferencia los periódicos de otros tipos de webs

Si se tiene en mente el periódico donde se desea publicar el enlace, hay que observar muy bien sus números: autoridad, dominio, etc. El tráfico también es importante al igual que su posicionamiento, así que utiliza las herramientas adecuadas para conocer estos números.

Cuidados con los periódicos inflados

Estos son periódicos con buenas métricas en cuanto a dominio y autoridad pero que se notan muy forzados, ya que no van de acuerdo al tráfico que manejan. Se nota claramente que solo han comprado enlaces pero nadie los conoce realmente. Tomando en cuenta la importancia del tráfico a la hora de enlazar, no es para nada conveniente comprar un enlace en un periódico de estos.

Importancia de comprar enlaces en periódicos

Si hay que que sacar una lista de los beneficios de los enlaces en periódicos digitales, sería la siguiente:

- Aumenta el dominio y la autoridad de la web, uno de los puntos más importantes para mejorar el SEO de la web.

- Se tiene un mayor tráfico, que también mejora el posicionamiento, pero también aumenta la probabilidad de conversión y fidelización.

- Como imagen aporta mucho, ser publicado en un sitio popular y le hace muy bien.

- Google lo valora tan bien como el público, mientras más enlaces en periódicos tengas mejor para ellos.

- Probablemente más webs enlacen, ya que los periódicos son buena referencia para Mejorar el Posicionamiento Web de la Web o Negocio Online.

Con respecto al último punto sucede de la siguiente manera, cuando alguien realiza un trabajo investigativo procura fuentes que sean confiables siendo los periódicos una de las primeras alternativas, es allí donde se encuentran con que se ha citado y se considera igual de importante y enlazan a sus trabajos de investigación que muchas veces termina siendo publicados.

Ya para finalizar no hay que cometer errores comunes como utilizar palabras claves forzadas, comprar enlaces de mala calidad solo para ahorrarte unos cuando euros… la calidad siempre debe estar primero.

