Mejores jaulas para hámsters por jaulas.me

miércoles, 20 de octubre de 2021, 16:50 h (CET) Todo aquel que tiene una mascota en su casa, busca la mayor comodidad y lo mejor para ella. Para un hámster, una jaula tiene que ser lo suficientemente amplia y práctica para poder descansar y disfrutar la mayor parte de su tiempo Elegir la mejor jaula para un hámster es una tarea importante que se debe estudiar a fondo antes de comprarla.

Antes de comprar una jaula para el hámster, se debe tener en cuenta el tamaño de la mascota y las necesidades que tiene el roedor. Es importante que tenga espacio suficiente para que el hámster esté lo más cómodo posible.

El material es un factor importante a tener en cuenta ya que dependiendo de este, puede romperla con sus dientes. Se recomienda que el suelo sea de plástico y no de rejillas ya que puede que el hámster se dañe las patas.

Tipos de jaulas para hámsters:

Jaula de alambre

Se trata de una jaula de barras de alambre sobre un suelo de plástico. Se pueden encontrar con diferentes alturas para que cada hámster se sienta cómodo.

Es recomendable que las barras de alambre tengan una separación de 1,25 centímetros o menos para evitar que el hámster escape.

Este tipo de jaula es fácil de limpiar, además aporta una buena ventilación.

Jaula de tubos

Este tipo de jaulas hará que el hámster se divierta, ya que consiste en varios tubos conectados, miradores, laberintos, toboganes, ruedas para hacer ejercicio y otros accesorios para que el hámster pueda hacer diferentes actividades.

Acuario

Un acuario también es una opción para los hámsters, aunque al no tener ventilación, los olores fuertes pueden reducir la calidad de vida del roedor.

Se trata de una jaula de cristal que hace que el hámster no pueda escalar y escaparse.

Jaula de madera

Las jaulas de madera pueden ser una de las jaulas menos recomendables para un hámster. A pesar de ser fabricadas con buena calidad y con materiales pensados para proteger al roedor.

El tamaño ideal para una jaula para hámster depende del tamaño del hámster. Teniendo en cuenta que un hámster ruso mide 8 centímetros, un hámster Sirio mide unos 13 centímetros y un Roborowski unos 5 centímetros.

Por lo general, una jaula con un tamaño adecuado debe medir unos 50 o 60 centímetros de largo, unos 30 centímetros de ancho y de alto entre 25 y 40 centímetros.

Es importante que el hámster tenga un espacio en la jaula con accesorios como una rueda para hacer ejercicio, un tobogán o una casita entre otras cosas para que pueda sentirse cómodo y hacer sus actividades.

