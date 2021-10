Tipos de bicicletas eléctricas por todobicicletaelectrica.es Comunicae

miércoles, 20 de octubre de 2021, 16:42 h (CET) Mucha gente confunde las bicicletas eléctricas por las bicicletas estáticas, pero no, no tienen nada que ver. Las bicicletas eléctricas cuentan con pedaleo asistido, esto quiere decir que funcionan cuando el ciclista pedalea pero disponen de un puño y funcionan solas Estas bicicletas eléctricas llegan a 25 kilómetros por hora con la ayuda de un motor que, por normativa, no puede superar los 250W.

No para todas las actividades ni terrenos se debe utilizar cualquier tipo de bicicleta eléctrica, sino que se pueden encontrar diferentes tipos:

Bicicletas eléctricas de montaña

Dentro de las bicicletas eléctricas de montaña se pueden diferenciar las bicicletas de suspensión delantera y las bicicletas de doble suspensión.

Las bicicletas eléctricas con suspensión delantera suelen ser más económicas y son la mejor elección para iniciarse en la montaña con una bicicleta así.

Las bicicletas con doble suspensión son aptas para cualquier tipo de ruta.

Bicicletas eléctricas de carretera

Las bicicletas eléctricas de carretera son perfectas para hacer largas rutas, obteniendo unas sensaciones especiales y únicas. Estas bicicletas ayudan a hacer rutas que con una bicicleta convencional se harían muy largas, ya que el motor disminuye la sensación de cansancio.

Se pueden encontrar dos tipos de bicicletas eléctricas de carretera dependiendo de donde esté ubicado el motor: las bicicletas de motor central y las bicicletas de motor en el buje, suele ubicarse en la rueda trasera.

Bicicletas eléctricas de gravel

Este tipo de bicicletas eléctricas permite surcar senderos empedrados y combinar la emoción y la libertad de las pistas de tierra con las incomparables sensaciones de rodar sobre el asfalto.

También existen bicicletas eléctricas que cuentan con suspensiones o incluso hay modelos que presentan micro suspensiones en la parte trasera.

Bicicletas eléctricas urbanas o híbridas

Las bicicletas eléctricas urbanas o híbridas son la mejor opción para ir por la ciudad y llegar perfectamente descansado al destino. Hay modelos eléctricos diseñados para paseos con una posición de conducción erguida y cómoda.

Además de la comodidad de ir sobre este tipo de bicicletas eléctricas, también se puede hablar de lo fácil, cómodo y sencillo que es guardar las bicicletas plegables en cualquier rincón del hogar sin ocupar apenas espacio.

Bicicletas eléctricas infantiles

Actualmente existen muy pocos modelos de bicicletas eléctricas infantiles aunque a los niños también les gusta llegar a los sitios sin apenas esforzarse en pedalear.

Se pueden encontrar una variedad infinita de tipos de bicicletas eléctricas. Hay muchos modelos, muchas marcas, diferentes funciones, etc.

