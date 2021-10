DHL Express, Cisco y Hilton son las mejores empresas para trabajar del Mundo Comunicae

miércoles, 20 de octubre de 2021, 16:07 h (CET) Great Place to Work® anuncia los 25 Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo según sus propios colaboradores. Este año, nueve empresas han sido reconocidas también como Mejores Lugares para Trabajar en España. El estudio representa a 19,8 millones de colaboradores en 106 países, que trabajan en más de 10.000 organizaciones Great Place to Work®, consultora líder en la identificación y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar y la Revista Fortune han anunciado hoy los Fortune World's Best Workplaces™ 2021, un análisis masivo, basado en datos, de la cultura empresarial en todo el mundo. 25 organizaciones globales han sido seleccionadas entre 10.000 empresas, representando la voz de 19,8 millones de empleados en 106 países. Se trata de la mayor encuesta anual de opiniones de empleados en el ámbito mundial.

Los 25 Mejores Lugares de Trabajo del Mundo destacan por crear experiencias globales excepcionales para sus empleados/as. Estas empresas superan a sus competidores por sus beneficios únicos y especiales, por ofrecer oportunidades de formación sólidas para el desarrollo profesional y por su compromiso con el reconocimiento y la valoración de los/as empleados/as. "Los Mejores Lugares de Trabajo del Mundo son los ejemplos más amplios y consistentes de culturas empresariales inclusivas que hemos conocido", dijo Michael C. Bush, Director General global de Great Place to Work®. "

En una plantilla global, alinearse lo es todo, y estas empresas están fortaleciendo su cultura en todo el mundo, una hazaña casi imposible. Incluso cuando han sido puestas a prueba por la pandemia, estas organizaciones reconocen a sus comunidades en cada región y sus líderes gestionan una experiencia equitativa para los/as empleados/as en todas las culturas. Felicidades a las Mejores del Mundo en 2021". Entre las organizaciones que están acelerando el movimiento hacia un futuro mejor, se encuentra la empresa de logística y transporte internacional DHL Express, que ocupa la primera posición, seguida de la organización líder mundial en redes y TI, Cisco Systems, que ocupa la segunda posición del Ranking, y de la cadena hotelera Hilton, en tercera posición.

Asimismo, nueve empresas elegidas este año por sus colaboradores como los Mejores Lugares para Trabajar en España también están en el Ranking Mundial: DHL Express, Cisco Systems, Hilton, AbbVie, Salesforce, Amgen, SAS Institute, Novartis y The Adecco Group. Los Mejores Lugares de Trabajo del Mundo abarcan todos los sectores. El sector de tecnologías de la información, servicios profesionales, biotecnología y productos farmacéuticos representan casi la mitad de las empresas premiadas. Este año ha demostrado ser enormemente competitivo; en comparación con los resultados de 2020, los/as empleados/as evaluaron mejor sus lugares de trabajo en las 60 afirmaciones del cuestionario de 2021, un logro notable tras un año de retos en las organizaciones en medio de la crisis de Covid. En comparación con otros lugares de trabajo, los empleados del Ranking de las Mejores Empresas para Trabajar del mundo son un 17% más proclives a afirmar que tienen beneficios únicos. Los empleados del ranking mundial también son un 16% más propensos a creer que el salario es justo y un 14% más a considerar que tienen oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Los empleados de las mejores empresas del mundo también son más participativos respecto a los procesos de innovación de la empresa, como se calcula a través del índice de velocidad de innovación (IVR) de Great Place to Work®. El IVR describe la capacidad de una organización para aprovechar, movilizar y responder rápidamente a ideas y nuevas iniciativas. A nivel mundial, más del 90% de los empleados de las Mejores Empresas para Trabajar en el mundo afirma sentirse orgulloso de su trabajo, que la dirección es honesta y ética, y que se sienten bien por la forma en que la empresa contribuye a la comunidad local. Por otro lado, se observan ligeras variaciones regionales que ponen de manifiesto las diferencias en la cultura de las empresas de todo el mundo. En Asia, los Mejores Lugares de Trabajo demuestran un destacado compromiso con la honestidad y la transparencia por parte de la dirección, así como entornos de trabajo cálidos y acogedores. Los Mejores Lugares de Trabajo de América Latina obtienen una alta puntuación en cuanto a oportunidades de desarrollo profesional y confianza en el liderazgo. Y en EE.UU., los/as empleados/as de los Mejores Lugares de Trabajo frente a los de otras organizaciones son 15,6 veces más propensos a decir que su empresa era un gran lugar para trabajar cuando mostraba un compromiso con la responsabilidad social durante la pandemia. Sobre la metodología de los Mejores Lugares de Trabajo del Mundo:

Great Place to Work® identificó los Mejores Lugares de Trabajo del Mundo en 2021 analizando la opinión representada por 19,8 millones de opiniones de empleados en todo el mundo. También se tienen en cuenta la amplitud y el impacto de los programas de las empresas en el lugar de trabajo. Las organizaciones son evaluadas por sus esfuerzos para crear grandes lugares de trabajo y tener un impacto positivo en las personas y las comunidades en múltiples países de todo el mundo. Los Mejores Lugares de Trabajo del Mundo han demostrado su éxito en la creación de grandes lugares de trabajo y el impacto en sus personas y comunidades al figurar en los rankings nacionales de todo el mundo. Para ser consideradas, las empresas deben ser identificadas como empleadores globales sobresalientes en al menos cinco rankings Best Workplaces en Asia, Europa, América Latina, África, América del Norte o Australia durante 2020 o principios de 2021. Asimismo, las empresas deben tener al menos 5.000 empleados en todo el mundo y el 40% mínimo (o 5.000) de esos empleados ubicados fuera del país sede.

Si se quiere conocer el ranking de las Mejores del Mundo accede al siguiente enlace: https://greatplacetowork.es/ranking-best-workplaces-mundial-2021/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una startup valenciana presentará en Expodrónica una revolucionaria técnica para mapear el fondo marino en costa usando drones aéreos La editorial infantil española mr. momo consigue 8 galardones en los "International Latino Book Awards" Mejores jaulas para hámsters por jaulas.me Tipos de bicicletas eléctricas por todobicicletaelectrica.es Cesur abre su segundo centro en Tenerife con 10 ciclos formativos de la rama sanitaria