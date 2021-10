Carpintería Villanueva apuesta por los muros de cristal para disponer de mayor luz en hogares y empresas Comunicae

miércoles, 20 de octubre de 2021, 16:10 h (CET) Una solución perfecta para separar espacios y, a la vez, preservar la luminosidad, en la que cada vez más las empresas se apoyan para dividir los espacios de los trabajadores para que estos no se sientan aislados y preserven la intimidad Carpintería Metálica Villanueva, empresa especializada en la fabricación de carpinterías de aluminio a medida para particulares y profesionales, aconseja los muros de cristal para reconfigurar los espacios de cualquier vivienda. Con el fin de aprovechar la luz del sol en invierno, la empresa de Villanueva de Sigena (Huesca) aconseja siempre aprovechar al máximo la luz natural en casas y empresas. Una excelente solución para lograrlo radica en colocar paredes de cristal en el interior de las viviendas. Éstas son capaces de dejar pasar la luz del sol por gran parte de sus estancias.

Los muros de cristal en las casas particulares

Si una casa dispone de poca luz natural durante el invierno, colocar un muro de cristal supone la ventaja de aprovechar mucho mejor la luz, pero también el calor que entre por las ventanas. Si la luz que puede aprovecharse es mucha, el confort incluso aumentará, ya que la luz y el calor recorrerán las diferentes estancias a las que puedan acceder a través del cristal. Todo ello se traducirá en un ahorro económico considerable, ya que implica un aprovechamiento realmente eficiente de la luz natural de la que se dispone.

Además, los muros de cristal son una opción perfecta para aquellas cocinas de reducido tamaño con un comedor colindante. Gracias a este tipo de soluciones es posible combinar la amplitud de tamaño que supone abrir ambos espacios, con la comodidad de cerrar la cocina tras según qué cocinados, evitando olores y logrando la visibilidad adecuada.

Lo mismo ocurre en salones dónde se busque conseguir dos ambientes, modernos e incluso minimalistas, que se verán más grandes, más iluminados y que no privarán de visibilidad a sus habitantes. Estas paredes permitirán, incluso, decorar un ambiente de un modo, y el resto de otro, o el salón de una forma y el comedor de otra. Siempre sin perder luz y ganando mucho estilo.

A su vez, las paredes de cristal funcionan muy bien en el cerramiento de huecos de escaleras, para evitar que el calor se escape por ellos, con el ahorro energético que ellos supone.

Ventajas de los muros de cristal para las empresas

Por otro lado, en el ámbito profesional cada vez son más las empresas que prefieren que sus empleados no se sientan aislados, que priman la comunicación y la confianza entre ellos, y que quieren otorgar un toque moderno a sus instalaciones. Es por ello que las paredes de cristal están cada vez más de moda y se consideran elementos muy funcionales en las compañías.

Existen diferentes opciones a la hora de crear e instalar muros de cristal. Desde Carpintería Metálica Villanueva apuestan por un diseño actual, la calidad en su fabricación y la incorporación de cristales que, permitiendo el máximo aprovechamiento de luz y calor, no se rompan con los golpes, garantizando el confort y la seguridad de todos sus clientes.

